Une nouvelle «flottille pour Gaza» partie de Turquie

Une nouvelle «flottille pour Gaza» composée d'une cinquantaine de bateaux a quitté jeudi à la mi-journée le port turc de Marmaris (sud-ouest), ont annoncé les organisateurs à l'AFP. Il s'agit de la troisième tentative de briser le blocus du territoire palestinien de Gaza depuis le 7 octobre 2023.

La précédente avait été interceptée par les forces israéliennes le 30 avril et ses 175 militants arrêtés dans les eaux internationales.

«Une cinquantaine de bateaux ont quitté Marmaris il y a environ une heure» a annoncé à l'AFP un des coordinateurs de la flottille Global Sumud (GSF), Gorkem Duru. «Ils font actuellement route pour Gaza».

Ce convoi sera rejoint en mer par «quatre à cinq bateaux de la Coalition de la flottille de la Liberté», dans les eaux internationales, a-t-il précisé.

Source: AFP