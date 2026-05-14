Une nouvelle «flottille pour Gaza» partie de Turquie
Une nouvelle «flottille pour Gaza» composée d'une cinquantaine de bateaux a quitté jeudi à la mi-journée le port turc de Marmaris (sud-ouest), ont annoncé les organisateurs à l'AFP. Il s'agit de la troisième tentative de briser le blocus du territoire palestinien de Gaza depuis le 7 octobre 2023.
La précédente avait été interceptée par les forces israéliennes le 30 avril et ses 175 militants arrêtés dans les eaux internationales.
«Une cinquantaine de bateaux ont quitté Marmaris il y a environ une heure» a annoncé à l'AFP un des coordinateurs de la flottille Global Sumud (GSF), Gorkem Duru. «Ils font actuellement route pour Gaza».
Ce convoi sera rejoint en mer par «quatre à cinq bateaux de la Coalition de la flottille de la Liberté», dans les eaux internationales, a-t-il précisé.
Source: AFP
La reconstruction de Gaza prendra «une génération»
La reconstruction de la bande de Gaza prendra «une génération», a déclaré mercredi à Jérusalem Nikolaï Mladenov, haut représentant pour Gaza au Conseil de la paix créé par le président américain Donald Trump.
«Si l'on regarde (...) les dizaines de millions de tonnes de gravats qu'il faut enlever, le nombre de personnes - plus d'un million - qui ont besoin d'une forme d'abri permanent et d'un accès de base à l'eau et à l'assainissement, c'est là (...) le travail d'une génération pour Gaza», a déclaré le diplomate bulgare devant l'Association de la presse étrangère à Jérusalem (FPA).
Source: AFP
Le chef des droits de l'homme de l'ONU a appelé mercredi à l'abrogation de la loi instaurant en Israël un tribunal militaire spécial pour juger des Palestiniens accusés d'avoir participé à l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.
«Cette loi institutionnalisera inévitablement une justice partiale et une discrimination à l'égard des Palestiniens (...) et va à l'encontre du droit international des droits humains», a estimé le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Volker Türk, dans un communiqué. «Cette loi doit être abrogée», a-t-il insisté.
Le Parlement israélien a voté dans la nuit de lundi à mardi l'instauration de cette nouvelle juridiction qui pourra condamner à mort certains accusés, sentence qui n'a plus été appliquée en Israël depuis 1962. Selon les médias israéliens, environ 400 détenus palestiniens devraient comparaître devant cette cour.
«Les victimes des atrocités commises le 7 octobre méritent que justice leur soit rendue (...) mais cela ne peut se faire par le biais de procès qui ne respectent pas les normes internationales», a alerté M. Türk.
Source: AFP
Le haut représentant du «Conseil de paix» affirme que le cessez-le-feu fonctionne mais est «loin d'être parfait»
Le haut représentant pour Gaza du «Conseil de paix» mis en place par Donald Trump a affirmé mercredi que le cessez-le-feu fonctionne mais est «loin d'être parfait», lors d'une rencontre à Jérusalem avec la presse étrangère.
«Nous avons un cessez-le-feu. Il tient. Il n'est pas parfait. Il est loin d'être parfait», a dit le diplomate bulgare Nickolay Mladenov, ajoutant qu'il y a «des violations chaque jour, et certaines d'entre elles sont très graves».
Source: AFP
L'Autorité palestinienne annonce la mort d'un adolescent dans des tirs israéliens
L'Autorité palestinienne a annoncé mercredi la mort d'un adolescent, tué par des tirs israéliens dans un village de Cisjordanie occupée, au cours d'une descente de colons, selon un service de secours.
Youssef Ali Kaabnah, 16 ans, a été «tué par des balles de l'occupation (Israël, NDLR)» près de la localité de Jiljilya, à une dizaine de kilomètres au nord de Ramallah, indique sans plus de détails un communiqué du ministère de la Santé palestinien.
Le Croissant-Rouge palestinien a pour sa part indiqué que le jeune homme avait été blessé à la poitrine au cours d'une descente de colons israéliens accompagnés de militaires, sans préciser qui était à l'origine du ou des tirs mortels.
Quatre autres personnes ont été blessées, a précisé le Croissant-Rouge dans son communiqué. Sollicitée par l'AFP, l'armée israélienne a indiqué «examiner» ces informations.
Source: AFP
L'Union européenne est parvenue lundi à se mettre d'accord pour sanctionner des colons extrémistes israéliens coupables de violences contre les Palestiniens en Cisjordanie, a-t-on appris de sources diplomatiques.
«C'est fait! L'Union européenne sanctionne aujourd'hui les principales organisations israéliennes coupables de soutenir la colonisation extrémiste et violente de la Cisjordanie, ainsi que leurs dirigeants», a annoncé le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot sur X. «Ces actes gravissimes et intolérables doivent cesser sans délai» a ajouté le ministre .
Ces sanctions étaient bloquées depuis des mois par un veto de la Hongrie de Viktor Orban. Mais la victoire de Peter Magyar aux élections législatives du 12 avril a permis d'obtenir un accord politique sur ces sanctions, qui prévoient un gel des avoirs dans l'Union européenne et une interdiction d'entrer dans l'UE. Une décision officielle des 27 doit encore être prise pour qu'elles entrent en vigueur.
Des sanctions contre des responsables du mouvement islamiste palestinien Hamas ont aussi été prises. Au total, sept colons extrémistes ou leurs organisations sont concernés par ces sanctions ainsi que 12 responsables du Hamas.
Source: AFP
Israël s'offusque des sanctions contre les colons
Israël a dénoncé lundi l'accord de l'Union européenne pour sanctionner des colons extrémistes israéliens coupables de violences contre les Palestiniens en Cisjordanie, le qualifiant de décision «arbitraire» et «politique». «Israël a soutenu, soutient et continuera de soutenir le droit des Juifs à s'installer au coeur de notre patrie», a réagi sur X le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Saar, jugeant que ces sanctions sont «sans aucun fondement».
Les violences de colons israéliens contre des Palestiniens ont explosé ces derniers mois en Cisjordanie, occupée par Israël depuis 1967, et où le nombre de colonies - que l'ONU juge illégales au regard du droit international - a fortement augmenté ces dernières années.
Source: AFP
Israël doit libérer deux militants de la flottille pour Gaza
Israël doit libérer samedi deux militants, espagnol et brésilien, arrêtés à bord de la «flottille pour Gaza», qui seront remis aux autorités de l'immigration en vue de leur expulsion, a indiqué l'organisation Adalah de défense des droits, qui les représente.
«L'agence israélienne de renseignement intérieur Shabak a informé l'équipe juridique d'Adalah que les militants et dirigeants de la flottille Global Sumud (GSF), Thiago Avila et Saif Abukeshek, seraient libérés aujourd'hui», a indiqué samedi l'ONG dans un communiqué.
Ils «seront remis plus tard dans la journée aux autorités israéliennes de l'immigration et maintenus en détention dans l'attente de leur expulsion», a-t-elle ajouté. L'Espagnol Saif Abu Keshek et le Brésilien Thiago Avila avaient été conduits en Israël pour interrogatoire la semaine dernière après l'interception par la marine israélienne de leur flottille dans les eaux internationales au large de la Grèce.
Source: AFP
Le fils d'un chef du Hamas tué par une frappe israélienne
Un des fils du chef du Hamas pour la bande de Gaza est mort jeudi de ses blessures à la suite d'une frappe israélienne la veille sur Gaza-ville, ont annoncé le mouvement islamiste palestinien et un hôpital local.
Azzam al-Hayya, 23 ans, fils de Khalil al-Hayya, «a succombé à ses blessures subies lors d'une frappe aérienne israélienne le visant hier» mercredi, a indiqué l'hôpital Al-Chifa de Gaza dans un communiqué.
«L'élimination des cellules terroristes»
Le fils Hayya avait été donné pour blessé avec neuf autres personnes dans une frappe israélienne sur Al-Daraj, quartier de Gaza-ville, et qui avait fait un autre mort, selon une source sécuritaire à Gaza et un autre hôpital. Interrogée par l'AFP sur ces informations, l'armée israélienne n'a pas donné suite.
«Nous faisons [ça] à Gaza – l'élimination de cellules terroristes, y compris hier», a néanmoins déclaré, sans plus de détails, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans une vidéo publiée jeudi. Selon une source au sein du Hamas, Azzam Khalil al-Hayya est le quatrième des sept fils de Khalil al-Hayya à être tué par Israël.
Source: AFP
MSF dénonce une «crise de malnutrition artificielle» entretenue par Israël à Gaza
Médecins sans frontières (MSF) accuse jeudi Israël d'avoir délibérément restreint l'accès à la nourriture et à l'aide humanitaire à Gaza, provoquant une «crise de malnutrition artificielle» aux conséquences particulièrement dévastatrices pour les nourrissons et les femmes enceintes et allaitantes.
Selon l'ONG internationale, une analyse de la situation entre fin 2024 et début 2026 dans quatre établissements de santé qu'elle soutient dans la bande de Gaza révèle des taux nettement plus élevés de prématurité et de mortalité chez les nourrissons nés de mères souffrant de malnutrition, et des pics de fausses couches.
Dans son analyse, MSF établit un lien entre ces constats et le blocus israélien ainsi que les attaques contre les infrastructures civiles, y compris les établissements médicaux.
Source: AFP