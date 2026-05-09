Israël doit libérer deux militants de la flottille pour Gaza
Israël doit libérer samedi deux militants, espagnol et brésilien, arrêtés à bord de la «flottille pour Gaza», qui seront remis aux autorités de l'immigration en vue de leur expulsion, a indiqué l'organisation Adalah de défense des droits, qui les représente.
«L'agence israélienne de renseignement intérieur Shabak a informé l'équipe juridique d'Adalah que les militants et dirigeants de la flottille Global Sumud (GSF), Thiago Avila et Saif Abukeshek, seraient libérés aujourd'hui», a indiqué samedi l'ONG dans un communiqué.
Ils «seront remis plus tard dans la journée aux autorités israéliennes de l'immigration et maintenus en détention dans l'attente de leur expulsion», a-t-elle ajouté. L'Espagnol Saif Abu Keshek et le Brésilien Thiago Avila avaient été conduits en Israël pour interrogatoire la semaine dernière après l'interception par la marine israélienne de leur flottille dans les eaux internationales au large de la Grèce.
Source: AFP
Washington condamne la «flottille pour Gaza», menace de représailles
Les Etats-Unis ont condamné fermement jeudi la «flottille pour Gaza» qui a été interceptée par l'armée israélienne au large de la Crète, parlant d'une initiative téléguidée par le Hamas et menaçant de représailles ceux qui lui viennent en aide.
«Les Etats-Unis condamnent la flottille, une initiative pro-Hamas qui constitue une tentative infondée et contre-productive visant à saper le plan de paix du président Trump» pour la bande de Gaza, a déclaré le porte-parole du département d'Etat, Tommy Pigott, dans un communiqué.
Le responsable a indiqué que les Etats-Unis «attendent de tous leurs alliés (...) qu'ils prennent des mesures décisives contre cette manoeuvre politique insignifiante en refusant l'accès aux ports, l'accostage, le départ et le ravitaillement en carburant aux navires participant à la flottille». Washington dit encore être prêt à «recourir aux moyens à sa disposition» pour poursuivre «ceux qui apportent leur soutien à cette flottille pro-Hamas».
Source: AFP
Le fils d'un chef du Hamas tué par une frappe israélienne
Un des fils du chef du Hamas pour la bande de Gaza est mort jeudi de ses blessures à la suite d'une frappe israélienne la veille sur Gaza-ville, ont annoncé le mouvement islamiste palestinien et un hôpital local.
Azzam al-Hayya, 23 ans, fils de Khalil al-Hayya, «a succombé à ses blessures subies lors d'une frappe aérienne israélienne le visant hier» mercredi, a indiqué l'hôpital Al-Chifa de Gaza dans un communiqué.
«L'élimination des cellules terroristes»
Le fils Hayya avait été donné pour blessé avec neuf autres personnes dans une frappe israélienne sur Al-Daraj, quartier de Gaza-ville, et qui avait fait un autre mort, selon une source sécuritaire à Gaza et un autre hôpital. Interrogée par l'AFP sur ces informations, l'armée israélienne n'a pas donné suite.
«Nous faisons [ça] à Gaza – l'élimination de cellules terroristes, y compris hier», a néanmoins déclaré, sans plus de détails, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans une vidéo publiée jeudi. Selon une source au sein du Hamas, Azzam Khalil al-Hayya est le quatrième des sept fils de Khalil al-Hayya à être tué par Israël.
Source: AFP
MSF dénonce une «crise de malnutrition artificielle» entretenue par Israël à Gaza
Médecins sans frontières (MSF) accuse jeudi Israël d'avoir délibérément restreint l'accès à la nourriture et à l'aide humanitaire à Gaza, provoquant une «crise de malnutrition artificielle» aux conséquences particulièrement dévastatrices pour les nourrissons et les femmes enceintes et allaitantes.
Selon l'ONG internationale, une analyse de la situation entre fin 2024 et début 2026 dans quatre établissements de santé qu'elle soutient dans la bande de Gaza révèle des taux nettement plus élevés de prématurité et de mortalité chez les nourrissons nés de mères souffrant de malnutrition, et des pics de fausses couches.
Dans son analyse, MSF établit un lien entre ces constats et le blocus israélien ainsi que les attaques contre les infrastructures civiles, y compris les établissements médicaux.
Source: AFP
Des frappes israéliennes font cinq morts à Gaza
Cinq personnes ont été tuées dans des frappes israéliennes sur différentes localités de la bande de Gaza, ont indiqué mercredi à l'AFP la Défense civile et des hôpitaux du territoire palestinien.
Plusieurs autres personnes ont été blessées lors de ces attaques, selon les même sources. Quatre personnes ont été tuées à Gaza-ville lors de deux frappes différentes, selon deux hôpitaux interrogés par l'AFP.
Des violences quotidiennes
Une autre personne a été tuée et 15 autres ont été blessées dans le sud de la bande de Gaza, à l'ouest de Khan Younès, selon l'hôpital Nasser de la ville. Selon une source sécuritaire à Gaza, l'homme tué dans les environs de Khan Younès était un policier du Hamas, au pouvoir à Gaza.
En dépit de la trêve conclue en octobre 2025 dans la guerre déclenchée par l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 en Israël, la bande de Gaza reste en proie à des violences quotidiennes.
Au moins 837 Palestiniens ont été tués depuis l'entrée en vigueur de cet accord, selon le ministère de la Santé de Gaza, sous l'autorité du Hamas et dont les chiffres sont jugés fiables par les Nations unies. De son côté, l'armée israélienne a fait état de cinq soldats tués à Gaza sur la même période.
Source: AFP
Les militants de la «flottille pour Gaza» arrêtés doivent être conduits en Grèce
Les militants propalestiniens de la «flottille pour Gaza» arrêtés au large de la Crète par l'armée israélienne doivent être conduits en Grèce plutôt qu'en Israël, a annoncé jeudi le ministre des Affaires étrangères israélien.
Les autorités avaient d'abord affirmé que les 175 militants arrêtés (211 selon les organisateurs de la flottille) sur une vingtaine de bateaux, très loin des côtes israéliennes, étaient en route pour Israël. Mais «suite à un accord avec le gouvernement de Grèce, les civils transférés des navires de la flottille vers un navire israélien seront débarqués dans les prochaines heures sur les côtes grecques», a écrit Gideon Saar sur X.
Le ministère grec des Affaires étrangères a confirmé que les autorités grecques étaient en contact avec Israël sur le débarquement des personnes à bord de la flottille. La Grèce «va veiller à leur retour en toute sécurité dans leurs pays», ajoute-t-il dans un communiqué. Plusieurs gouvernements européens comptant des ressortissants parmi les personnes arrêtées avaient réagi auparavant.
Source: AFP
La flottille pour Gaza encerclée par l'armée israélienne selon ses organisateurs
Les organisateurs d'une nouvelle flottille de militants propalestiniens souhaitant briser le blocus de Gaza ont affirmé jeudi que leurs bateaux avaient été encerclés par la marine israélienne dans les eaux internationales et que le contact avait été perdu avec certains d'entre eux.
«Des navires militaires israéliens ont illégalement encerclé la flottille dans les eaux internationales et ont lancé des menaces d'enlèvement et de recours à la violence», a déclaré dans un communiqué publié dans la nuit la Flottille mondiale Sumud. «Le contact avec 11 navires a été perdu», a ajouté l'organisation.
Cette flottille est composée de plus de 50 bateaux partis ces dernières semaines de Marseille en France, Barcelone en Espagne et Syracuse en Italie. Ils se trouvent actuellement à l'ouest de la Crète, selon le suivi en direct sur le site de l'organisation.
«Nos bateaux ont été abordés par des vedettes militaires qui se sont identifiées comme d'Israël», a précisé l'organisation sur X, ajoutant que les occupants avaient «pointé des lasers et des armes d'assaut semi-automatiques et ordonné aux participants de se rassembler à l'avant des bateaux et de se mettre à quatre pattes».
Source: AFP
Israël tue cinq personnes à Gaza, dont un enfant
Des frappes israéliennes ont tué mardi cinq personnes dans la bande de Gaza, dont un commandant du Hamas et un enfant, ont rapporté des sources dans le territoire palestinien. Une source de sécurité a identifié deux des morts comme étant Iyad al-Shanbari, un commandant du Hamas, et son fils, Salah, sans mentionner les autres personnes tuées.
Si le Hamas n'a pas réagi dans l'immédiat, l'armée israélienne a indiqué avoir «visé un terroriste», précisant qu'elle donnerait davantage de détails ultérieurement.
Un garçon de neuf ans a lui été tué à l'est de Khan Younès (sud), où est survenue une frappe de drone «en même temps que des tirs d'artillerie», selon la Défense civile. L'armée israélienne a affirmé qu'un suspect près de la «ligne jaune», délimitant la zone sous contrôle des troupes israéliennes, s'était approché de soldats, «représentant une menace immédiate».
Source: AFP
L'eau comme «arme punitive» d'Israël contre les Palestiniens
Les autorités israéliennes utilisent l'accès à l'eau comme une «arme» contre la population de Gaza, en la privant de cette ressource essentielle dans le cadre d'une «campagne punitive collective», dénonce mardi un rapport de Médecins Sans Frontières (MSF).
Entre destruction d'infrastructures et obstacles à l'approvisionnement, «la privation délibérée d'eau infligée aux Palestiniens fait partie intégrante du génocide perpétré par Israël», affirme sans détour MSF dans un communiqué publié avec son rapport intitulé «L'eau comme arme: la destruction et la privation d'eau et d'assainissement par Israël à Gaza.»
Les accusations de génocide à Gaza, qui se sont multipliées au fil de la guerre, sont vivement rejetées par Israël.
Source: AFP
Municipales en Cisjordanie et dans le centre de Gaza: les bureaux de vote ont ouvert
Les Palestiniens ont commencé à voter samedi pour les élections municipales en Cisjordanie, occupée par Israël, et dans une partie de la bande de Gaza, lors du premier scrutin organisé depuis le début de la guerre à Gaza, ont constaté des journalistes de l'AFP.
Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes en Cisjordanie et dans la région de Deir el-Balah, au centre de la bande de Gaza, à 7H00 (4H00 GMT).
Source: AFP
Un adolescent tué par des tirs israéliens à Naplouse
L'Autorité palestinienne a annoncé jeudi la mort d'un adolescent palestinien à Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Il aurait été tué par des tirs israéliens.
«Youssef Sameh Shtayyeh, âgé de 15 ans, a été tué par des balles de l'occupation (Israël, NDLR) à Naplouse», indique un bref communiqué du ministère de la Santé palestinien. Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne a indiqué "vérifier" cette information.
Selon Aboud al-Aker, directeur de la communication de la municipalité de Naplouse, six jeeps de l'armée israélienne sont entrées dans la ville dans la matinée.
Les soldats ont parlé à des commerçants du quartier de Rafidia et ont abattu l'adolescent sur la fin de leur incursion, a-t-il déclaré à l'AFP par téléphone, disant ne pas savoir «pourquoi ils ont tiré sur ce gamin en repartant», a-t-il dit.
«Je ne suis pas sûr que quelqu'un ait jeté des pierres» (sur les soldats), a-t-il ajouté. Lorsque des adolescents palestiniens sont tués par des soldats israéliens, l'armée affirme souvent que ses troupes ont ouvert le feu sur des lanceurs de pierres.
Source: AFP
L'Autorité palestinienne annonce qu'un adolescent a été tué par des tirs israéliens
L'Autorité palestinienne a annoncé jeudi la mort d'un adolescent palestinien, tué par des tirs israéliens à Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée.
«Youssef Sameh Shtayyeh, âgé de 15 ans, a été tué par des balles de l'occupation [Israël, NDLR] à Naplouse», indique un bref communiqué du ministère de la Santé palestinien. Selon la municipalité de la ville, il a été tué au cours d'un raid militaire israélien.
Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne, qui occupe la Cisjordanie depuis 1967, a indiqué «vérifier» ces informations.
Source: AFP