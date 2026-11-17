Six Palestiniens, dont un enfant, ont été tués mardi à Gaza lors de frappes israéliennes. Israël affirme avoir ciblé des terroristes, tandis que le Hamas accuse l’Etat hébreu d’enfreindre le cessez-le-feu instauré en octobre 2025.

Depuis le cessez-le-feu, Israël a tué plus de 1600 Palestiniens à Gaza

Depuis le cessez-le-feu, Israël a tué plus de 1600 Palestiniens à Gaza

AFP Agence France-Presse

Des frappes et des tirs israéliens ont fait six morts, dont un enfant, mardi dans la bande de Gaza, ont annoncé les services de secours du territoire palestinien ravagé par la guerre, l'armée israélienne affirmant avoir visé «plusieurs terroristes». Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre 2025, après deux ans d'une guerre déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien le 7 octobre 2023.

La Défense civile, organisation de premiers secours opérant sous l'autorité du Hamas, a fait état de deux morts, parmi lesquels un garçon de six ans, dans «des tirs de l'armée» israélienne à Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza. Selon la même source, deux autres personnes ont été tuées dans le «bombardement par un drone israélien» à l'ouest du camp de Jabalia, dans le nord du territoire.

1620 Palestiniens tués depuis la trêve

Dans le sud, deux Palestiniens ont aussi péri, l'un dans un bombardement au sud de Khan Younès et l'autre dans des tirs des forces israéliennes à Rafah, a-t-elle précisé. Les principaux hôpitaux des secteurs concernés, qui ont reçu les corps des victimes, ont confirmé ces informations.

Sollicitée par l'AFP, l'armée israélienne a affirmé avoir «frappé plusieurs terroristes dans ces zones», sans fournir davantage de précisions dans l'immédiat. Concernant l'enfant de six ans, elle a indiqué ne pas avoir «connaissance d'un tel incident».

Plus de 1620 Palestiniens ont été tués depuis le cessez-le-feu dans la bande de Gaza, selon un décompte de l'AFP basé sur des chiffres du ministère de la Santé de Gaza, placé sous l'autorité du Hamas, et dont les statistiques sont jugées fiables par l'ONU. Dans le même temps, l'armée israélienne a déploré la perte de sept soldats, ainsi que d'un intervenant civil.