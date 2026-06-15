Parmelin accueille les dirigeants de l'UE dans la bonne humeur

Guy Parmelin a accueilli lundi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Antonio Costa sur le tarmac de l'aéroport de Genève. Les deux dirigeants européens doivent participer au sommet du G7 à Evian.

Comme un symbole du soulagement européen après le non à l’initiative «Pas de Suisse à 10 millions», les deux dirigeants de l’UE ont remercié le président de la Confédération pour le beau temps à Genève. «C'était vraiment nuageux à Bruxelles, comme toujours», a dit Mme von der Leyen.

«Merci de prendre le temps», a répondu Guy Parmelin, souhaitant aux deux dirigeants «de bonnes rencontres à Evian» pour le G7, avant d'entamer une bilatérale avec eux. La secrétaire d’Etat à l’économie Helene Budliger Artieda était présente. La présidente du gouvernement genevois Anne Hiltpold se trouvait elle aussi sur le tarmac.

En attendant les deux dirigeants européens, M. Parmelin a pu observer le sifflement d’un véhicule militaire sur le tarmac. «Il faut l’huiler. Rappelez-moi d’en parler à Martin Pfister», a-t-il plaisanté.

Source: ATS