La situation dégénère dans le quartier des Nations

Jet de cailloux et de bouteilles en verre à l'angle des locaux du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR). Des manifestants sont de plus en plus énervés. «Allez vous faire enculer, bande d’esclaves», hurlent-ils en direction de la police. Des feux d’artifice volent. De nouveaux tirs de lacrymos sont tirés. Un hélicoptère arrive.

Les manifestants manquent d'eau pour se rincer le visage. Certains se passent des bouteilles, d'autres sont par terre et ne voient plus rien. Des manifestants en ont ras le bol du bloc de casseurs, assure notre journaliste, qui a entendu: «Ils nous cassent les couilles, ils arrivent prêts à tout, je me suis fait gazer deux fois alors que moi je cherche pas la merde.»

La manifestation a été scindée en deux suite à la suite des affrontements devant PwC. L'avant du cortège vient d'arriver au Parc Mon Repos, qui signifie la fin du parcours.