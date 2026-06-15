«La Suisse peut être fière de sa contribution au G7», déclare Guy Parmelin
Guy Parmelin a déclaré lors d'une conférence de presse en marge du G7, qu'en événement tel que le sommet d'Evian permettait d'aborder les questions de sécurité et de paix. «Nous pouvons être fiers de notre contribution à ce sommet», a-t-il déclaré.
Guy Parmelin a accueilli lundi tour à tour tous les dirigeants du G7 en dehors de l'hôte, le président français Emmanuel Macron, arrivé dimanche à Evian sans passer par Genève. Il faut de bonnes conditions comme celle qu'offre la Genève internationale pour garantir cet accueil, a-t-il affirmé à la presse.
Après des bilatérales avec le Brésil, l'UE et l'Ukraine lundi, il verra mardi à Evian le Premier ministre britannique Keir Starmer. De brefs dialogues avec d'autres dirigeants, y compris le président américain Donald Trump, pourraient avoir lieu.
Source: ATS
Guy Parmelin a accueilli Donald Trump à sa sortie de l'avion
Après l'atterrissage d'Air Force One, Donald Trump a été accueilli par le président de la Confédération Guy Parmelin et la présidente du Conseil d'Etat genevois Anne Hitpold, a constaté Keystone-ATS.
Mark Carney a offert un maillot du Canada à Guy Parmelin
Le président de la Confédération Guy Parmelin et le Premier ministre canadien Mark Carney ont parlé de football et de hockey lundi sur le tarmac de Genève. Ils ne se sont pas aventurés à un pronostic sur le Suisse-Canada à venir à la Coupe du monde.
«Nous avons trois matchs», pas seulement celui contre les joueurs de Murat Yakin, a tempéré Mark Carney. «Merci pour vos cadeaux, notamment le maillot de Davies», a savouré avec le sourire Guy Parmelin, faisant référence à la vedette de l'équipe canadienne Alphonso Davies.
Source: AFP
Donald Trump a atterri à Genève
Le président américain Donald Trump est arrivé à Genève lundi. L'avion présidentiel Air Force One s'est posé à l'aéroport de Cointrin où deux hélicoptères l'attendent, dont Marine One, a constaté Keystone-ATS.
Un dispositif de sécurité hors normes a été déployé sur le tarmac.
Source: ATS
Macron veut davantage de pression sur la Russie
Emmanuel Macron espère convaincre Donald Trump de mettre davantage de «pression» sur la Russie lors du sommet du G7 qui s'ouvre lundi soir à Evian.
«Ce que je veux au fond, c'est d'avoir des Américains qui se disent «on est avec vous, on va continuer d'aider l'Ukraine, on va mettre la pression davantage sur la Russie», a dit le président français sur TF1. «La bonne négociation, c'est l'Ukraine et la Russie autour de la table, mais avec les Européens et les Américains qui sont là», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Keir Starmer ouvre les feux sur le tarmac à Genève
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a ouvert les feux des arrivées des dirigeants du G7 sur le tarmac de l'aéroport de Genève. Lundi en milieu d'après-midi, il a été accueilli par le président de la Confédération Guy Parmelin.
Keir Starmer était accompagné de son épouse et de son sherpa, le conseiller à la sécurité nationale Jonathan Powell. Doivent suivre le Premier ministre canadien Mark Carney, le président américain Donald Trump, la Première ministre japonaise Sanae Takaichi, la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni et le chancelier allemand Friedrich Merz.
L'hôte du sommet du G7, le président français Emmanuel Macron, était arrivé dès dimanche dans la ville de France voisine sans passer par Genève.
D'autres dirigeants qui ne font pas partie du club des grandes puissances mais participent à la rencontre avaient vu auparavant de leur côté Guy Parmelin. Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont ensuite rejoint la ville française.
Source: ATS
Le chef du Conseil européen salue les «liens étroits entre la Suisse et l'UE»
Le président du Conseil européen a salué mardi les «liens» étroits unissant la Suisse à l'UE. «Un moment de turbulences économiques et politiques mondiales, notre dernier paquet d'accords modernise nos relations et contribuera à la stabilité, à la prospérité, ainsi qu'à la sécurité économique et juridique des citoyens et des entreprises des deux côtés», a-t-il déclaré sur le réseau social X après une rencontre avec le président de la Confédération Guy Parmelin.
Ce dernier a salué pour sa part une «discussion cordiale avec Ursula von der Leyen et António Costa». Il a indiqué, également sur le réseau social X, avoir bordé les prochaines étapes des relations entre la Suisse et l’UE ainsi que les défis actuels en matière de politique commerciale et géopolitique.
Parmelin accueille les dirigeants de l'UE dans la bonne humeur
Guy Parmelin a accueilli lundi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Antonio Costa sur le tarmac de l'aéroport de Genève. Les deux dirigeants européens doivent participer au sommet du G7 à Evian.
Comme un symbole du soulagement européen après le non à l’initiative «Pas de Suisse à 10 millions», les deux dirigeants de l’UE ont remercié le président de la Confédération pour le beau temps à Genève. «C'était vraiment nuageux à Bruxelles, comme toujours», a dit Mme von der Leyen.
«Merci de prendre le temps», a répondu Guy Parmelin, souhaitant aux deux dirigeants «de bonnes rencontres à Evian» pour le G7, avant d'entamer une bilatérale avec eux. La secrétaire d’Etat à l’économie Helene Budliger Artieda était présente. La présidente du gouvernement genevois Anne Hiltpold se trouvait elle aussi sur le tarmac.
En attendant les deux dirigeants européens, M. Parmelin a pu observer le sifflement d’un véhicule militaire sur le tarmac. «Il faut l’huiler. Rappelez-moi d’en parler à Martin Pfister», a-t-il plaisanté.
Source: ATS
Le président brésilien Lula est le premier arrivé à Genève
Le président de la Confédération Guy Parmelin a accueilli son homologue brésilien Luiz Inacio Lula da Silva à Genève, en marge de sa venue au Sommet du G7. Il s'est "réjoui des excellentes relations bilatérales" entre les deux pays.
Le Vaudois a rappelé s'être rendu à deux reprises au Brésil et que la Suisse va célébrer en 2027 le bicentenaire de la nomination du premier consul helvétique au Brésil indépendant. Il a encore félicité Lula pour son engagement à la COP30 et son combat en faveur de la durabilité et de la protection de l'Amazonie.
https://x.com/ParmelinG/status/2066440449670172884
Cette rencontre bilatérale d'une heure a porté sur l'accord de libre-échange conclu l'an dernier entre la Suisse – via l'AELE – et les pays du bloc sud-américain. Le Conseil national se prononcera dès mercredi sur ce traité, qui a été plutôt bien accueilli en commission. Le ministre de l'Economie s'est dit très satisfait des échanges à l'issue de la rencontre. Il s'exprimera davantage lors d'un point de presse fin de journée.
Source: ATS
Début des discussions à Evian
Au lendemain de la grande manifestation No G7 de Genève, les dirigeants des sept grandes puissances sont attendues à Evian ce lundi, après un passage par la cité de Calvin. Le président de la Confédération Guy Parmelin sera au centre de la scène internationale, puisqu'il doit accueillir à Genève tout à tour les chefs d'Etat et de gouvernement invités. Il recevra le président américain Donald Trump, mais aussi les premiers ministres britannique Keir Starmer, canadien Mark Carney et japonaise Sanae Takaichi, de même que le chancelier allemand Friedrich Merz et la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni.
D'autres arrivées sont prévues dans la journée, alors que le territoire genevois est sous haute sécurité, surveillé par des policiers de tous les cantons et environ 4000 soldats. Le président de la Confédération devrait avoir quelques minutes avec chaque dirigeant, avant de les remettre au protocole français. Les chefs d'Etat et de gouvernement sont attendus en début de soirée par M. Macron pour un premier dîner de travail sur les défis internationaux.
L'Ukraine, avec la présence du président Volodymyr Zelensky, le Moyen-Orient, avec le blocage d'Ormuz, et les «nouveaux partenariats» seront au menu mardi.
Source: ATS
L'hôtel Royal, écrin du G7 pour la seconde fois
Avec sa vue imprenable sur le Léman et son cadre feutré, l'hôtel Royal d'Evian-les-Bains accueille à partir de dimanche, et pour la seconde fois, les dirigeants des pays les plus industrialisés dans un cocon à l'écart du tumulte international.
«Un espace clos», «entre guillemets facile à sécuriser», situé sur «l'axe lémanique» à la forte tradition diplomatique: l'établissement cinq étoiles rassemble les ingrédients pour assurer la sérénité du sommet du G7, assure François Dussart, directeur général du complexe Evian Resort dont le Royal fait partie.
En 2003, le Royal a réuni de manière inédite toutes les délégations sous un même toit, un modèle destiné à éviter les déplacements à risque, qui a été reconduit depuis lors.
Au cinquième étage, celui des suites les plus spacieuses, dormaient «Bush à l'ouest, Poutine à l'est et Chirac au milieu», se souvient, sourire aux lèvres, Roger Mercier, directeur général d'Evian Resort à l'époque. Les négociations entre les dirigeants avaient lieu dans une somptueuse salle de 300 mètres carrés inaugurée pour l'occasion, et dont les grandes baies vitrées donnent sur le lac.
Source: ATS
Le G7 va évoquer la réouverture d'Ormuz
Les grandes puissances du G7 vont discuter à Evian des «conséquences» de l'accord conclu entre les Etats-Unis et l'Iran, dont «la réouverture» du détroit d'Ormuz «dans la durée», a déclaré Emmanuel Macron.
«L'objectif sera de voir les conséquences de cet accord, le soutien au Liban, la réouverture d'Ormuz dans la durée et, évidemment, la conclusion d'un accord sur le nucléaire et le balistique en Iran», a dit le président français dans une vidéo postée sur Instagram à son arrivée dans la ville sur les rives du Léman.
Ces questions seront aussi évoquées mardi en présence des dirigeants de l'Egypte, des Emirats arabes unis et du Qatar, a-t-il souligné.
Source: ATS
Rencontre entre Trump et Sissi à Evian
Le président des Etats-Unis Donald Trump et son homologue Abdel Fattah al-Sissi vont s'entretenir en marge du sommet du G7 qui s'ouvre lundi en France, a annoncé dimanche la présidence égyptienne.
Le président égyptien se rendra à Evian où se déroule jusqu'à mercredi le sommet des sept pays les plus industrialisés et participera à plusieurs rencontres bilatérales, dont «avec le président américain Donald Trump», selon un communiqué de la présidence au Caire.
De même source, les discussions porteront sur «la manière de résoudre les crises géopolitiques internationales et de répondre à leurs effets sur le commerce, l'énergie et les chaînes d'approvisionnement», dans le contexte des pourparlers pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, déclenchée par des frappes israélo-américaines contre l'Iran le 28 février.
Source: AFP