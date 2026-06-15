«La Suisse peut être fière de sa contribution au G7», déclare Guy Parmelin

Guy Parmelin a déclaré lors d'une conférence de presse en marge du G7, qu'en événement tel que le sommet d'Evian permettait d'aborder les questions de sécurité et de paix. «Nous pouvons être fiers de notre contribution à ce sommet», a-t-il déclaré.

Guy Parmelin a accueilli lundi tour à tour tous les dirigeants du G7 en dehors de l'hôte, le président français Emmanuel Macron, arrivé dimanche à Evian sans passer par Genève. Il faut de bonnes conditions comme celle qu'offre la Genève internationale pour garantir cet accueil, a-t-il affirmé à la presse.

Après des bilatérales avec le Brésil, l'UE et l'Ukraine lundi, il verra mardi à Evian le Premier ministre britannique Keir Starmer. De brefs dialogues avec d'autres dirigeants, y compris le président américain Donald Trump, pourraient avoir lieu.

Source: ATS