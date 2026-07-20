Quatre suspects ont été arrêtés après une traque spectaculaire lundi près de l'A43, à Bourgoin-Jallieu. Ils avaient abandonné une voiture volée remplie de téléphones après un accident.

Quatre personnes interpellées au terme d'une chasse à l'homme en Isère

Quatre personnes interpellées au terme d'une chasse à l'homme en Isère

Hélicoptère et tirs de sommation

AFP Agence France-Presse

Hélicoptère, tirs de sommation: les gendarmes de l'Isère ont déployé d'importants moyens lundi pour arrêter quatre personnes qui, après un accident sur l'A43, avaient abandonné une voiture volée, remplie de téléphones.

Un peu avant 8H00, cette voiture s'est retrouvée impliquée dans un accident à hauteur de Bourgoin-Jallieu, a indiqué un porte-parole, confirmant des informations du Dauphiné Libéré.

Ses occupants ont pris la fuite à pied, laissant derrière eux leur véhicule, dont le chargement laisse penser qu'ils revenaient d'un cambriolage, selon cette source.

«De nombreux cartons, dispersés sur l'autoroute, et contenant des téléphones et accessoires», a décrit la procureure de Bourgoin-Jallieu Nathalie Hermitte dans un communiqué.

Tirs de sommation

«Un important dispositif de gendarmerie était déployé et les quatre individus étaient interpellés, dans les bois environnants, puis placés en garde à vue du chef de recel de vol en réunion», explique la magistrate.

L'autoroute a été temporairement fermée dans un sens, le temps que les forces de l'ordre, aidées d'un hélicoptère retrouvent les quatre fuyards.

Un policier a effectué des tirs de sommation lors de la traque qui s'est ensuivie dans les bois à proximité, ont précisé les gendarmes.

Les investigations se poursuivent «pour déterminer la provenance des objets dérobés et les circonstances de commission des faits», indique encore Nathalie Hermitte.