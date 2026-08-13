Un nouvel incendie de forêt frappe la région balnéaire de Chalcidique, au nord de la Grèce. Plus de 120 pompiers, neuf avions et trois hélicoptères luttent contre les flammes menaçant habitations et vacanciers.

Un puissant incendie menace les touristes en Grèce

Un puissant incendie menace les touristes en Grèce

AFP Agence France-Presse

Un nouvel incendie de forêt s'est déclaré jeudi après-midi dans le nord de la Grèce, dans la région balnéaire de Chalcidique, où d'importants moyens aériens sont mobilisés pour lutter contre les flammes, ont indiqué les pompiers.

Cent vingt-deux pompiers et 41 véhicules sont sur le terrain, appuyés par neuf avions et trois hélicoptères, ont précisé les pompiers sur X. Le feu, qui a démarré jeudi après-midi, se situe dans une zone boisée à environ 90 km au sud de Thessalonique, deuxième ville de Grèce.

Trois messages d'évacuation de la protection civile, concernant les zones de Siviri et Fourka, ont été envoyés aux habitants et visiteurs de cette région balnéaire où de nombreux vacanciers se trouvent actuellement. Selon les images de la chaîne de télévision publique ERT, les flammes se rapprochaient dangereusement d'habitations dans cette zone couverte de pins, arbres très inflammables.

Jeudi, le dispositif étatique était placé en état d'alerte maximale en raison d'un risque d'incendie extrême (niveau 5, le plus élevé) annoncé notamment pour l'Attique, la Grèce centrale ainsi que pour la région de Chalcidique.

Cinq jours d'incendie

En Chalcidique, la région avait interdit tout déplacement dans les zones boisées. Le risque d'incendie demeure extrêmement élevé pour vendredi avec des vents prévus jusqu'à 100 km/h, selon la protection civile.

Il y a dix jours, au nord-ouest de la capitale grecque, près d'une station balnéaire, un incendie a détruit plus de 11'000 hectares de pinède, maquis et terres agricoles. En raison de rafales de vent allant jusqu'à 130 km/h, ce feu n'avait été circonscrit qu'au bout de cinq jours. Deux membres d'équipage d'un hélicoptère ont péri lors d'une collision avec un autre appareil, en luttant contre les flammes.



