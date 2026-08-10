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Un village évacué
Nouvel incendie près d'Athènes, attisé par de fortes rafales

Un incendie ravage la région de Kouvaras, à 60 km d'Athènes, attisé par des vents soufflant à 70 km/h. Les secours sont confrontés à des conditions extrêmes.
Publié: 10.08.2026 à 09:07 heures
Il s'agit du second incendie près d'Athènes cet été.
Photo: IMAGO/Anadolu Agency
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AFP Agence France-Presse

Un nouvel incendie de forêt s'est déclaré lundi matin au sud-est d'Athènes, attisé par de forts vents de plus de 70km/h, ont indiqué les pompiers.

Au moins 172 pompiers et une quarantaine de véhicules ont été déployés pour lutter contre cet incendie à Kouvaras, à 60 km au sud-est d'Athènes, dans la région de l'Attique, ont annoncé les pompiers sur X. «Deux avions bombardiers d'eau et quatre hélicoptères», participent aux opérations, ont-ils précisé.

La Protection civile a également ordonné l'évacuation d'Agios Stylianos, un village proche de Kouvaras. Selon la chaîne publique ERT News, les avions et les hélicoptères peinent à survoler la zone du sinistre en raison des rafales de vent «qui changent de direction».

La Grèce en alerte maximale

Il s'agit du second incendie près d'Athènes cet été après celui déclaré il y a dix jours au nord-ouest de la capitale grecque et qui a détruit plus de 11'000 hectares de pinède, maquis et terres agricoles. En raison de rafales allant jusqu'à 130km/h, ce feu n'a été circonscrit qu'après cinq jours. Deux membres d'équipage d'un hélicoptère ont péri lors d'une collision avec un autre hélicoptère en luttant contre les flammes. 

La Grèce reste en alerte maximale et plusieurs régions seront toujours classées samedi en risque très élevé d'incendie de 4 (sur une échelle de 5).

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Des experts ont mis en garde contre la gravité des incendies ayant touché l'Attique, où se trouve Athènes, au cours de la dernière décennie: 42% de la superficie forestière totale de cette région a brûlé entre 2017 et 2026, à la suite de 15 grands incendies. Ce chiffre monte jusqu'à 64% pour les forêts de l'Attique occidentale, à l'ouest de la capitale.


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