Les vagues de chaleur, les feux de forêt et les pénuries d'eau préoccupent les voyageurs. Malgré tout, la Méditerranée continue d'attirer les touristes. Une tendance prend toutefois de l'ampleur: les «coolcations».

Le sud de l'Europe est en proie aux incendies et le nord est en plein essor

Le sud de l'Europe est en proie aux incendies et le nord est en plein essor

Sara Belgeri

Cet été, des feux de forêt font rage dans de nombreuses régions touristiques européennes. La France, l'Espagne et le Portugal sont particulièrement touchés. Mais des incendies ont également dû être combattus récemment en Grèce et aux Pays-Bas. Des milliers d'hectares ont déjà été ravagés par les flammes, des habitants ont dû quitter leurs maisons et, dans de nombreux endroits, des touristes ont également été évacués.

En pleine haute saison touristique, ces images suscitent l'inquiétude. De nombreux vacanciers se posent les questions suivantes: ma destination est-elle touchée? Puis-je annuler ou modifier mon voyage sans frais?

Feux de forêt, vagues de chaleur, pénurie d’eau

Les voyagistes et assureurs voyage suisses font tous état, auprès de Blick, d’un besoin d’information nettement accru. Les voyageurs souhaitent savoir si leurs vacances peuvent se dérouler comme prévu, quelles restrictions s’appliquent sur place et quelles prestations sont prises en charge par leur assurance voyage. Une vague d’annulations ne s’est toutefois pas encore produite.

«Les phénomènes naturels tels que les feux de forêt, les vagues de chaleur ou la pénurie d’eau préoccupent de plus en plus les voyageurs», explique Janine Zimmerli, porte-parole de Dertour. Les informations sur la situation actuelle sur place sont particulièrement recherchées. Tui constate également que les clients s’informent davantage, mais que les gros titres ne les dissuadent que rarement de réserver. La demande pour les vacances balnéaires classiques reste forte.

Davantage de demandes

Les assureurs voyage ressentent eux aussi les conséquences des phénomènes météorologiques extrêmes. La situation est toutefois nuancée.

Axa a enregistré quelques rares sinistres liés aux feux de forêt. Cela a surtout concerné des voyageurs qui ont dû annuler leurs vacances avant le départ, car leur destination était affectée. Seuls quelques clients ont dû interrompre un voyage déjà entamé. La Mobilière a reçu un nombre croissant de demandes ces dernières semaines. Les annulations de voyages en Europe liées aux feux de forêt auraient augmenté. Les interruptions de voyage sont en revanche restées rares. A l’inverse, la CSS n’enregistre actuellement aucune augmentation notable des déclarations de sinistres, mais principalement des questions concernant la couverture d’assurance.

Le TCS analyse cette évolution: les catastrophes naturelles telles que les incendies ou les inondations seraient en hausse et entraîneraient une charge de travail supplémentaire pendant la haute saison. Toutefois, sur l’ensemble de l’année, les urgences médicales resteraient la cause la plus fréquente d’interruption ou de report de voyage.

Toutes les vagues de chaleur ou tous les feux de forêt ne donnent pas automatiquement droit à une annulation gratuite. Les compagnies d’assurance interviennent en principe lorsqu’il existe un danger concret – par exemple en cas d’évacuations, d’hébergements inhabitables, de fermeture d’aéroports ou lorsque les autorités déconseillent officiellement de voyager. Ceux qui annulent leurs vacances uniquement par crainte des températures élevées ou d’éventuels feux de forêt ne reçoivent généralement aucune indemnisation.

La Méditerranée reste très prisée

Malgré les températures extrêmes et les feux de forêt, les destinations classiques de vacances en Méditerranée restent les plus prisées des Suisses. Chez Dertour, l’Espagne, l’Italie, le Portugal et la Grèce sont particulièrement demandés. Parallèlement, des pays comme l’Albanie, le Monténégro ou la Bulgarie gagnent en popularité.

Tui fait également état d’un nombre de réservations élevé pour l’Espagne, la Turquie, l’Egypte et la Grèce. Cette dernière serait particulièrement prisée des touristes suisses malgré les reportages sur les feux de forêt et devrait dépasser les résultats de l’année précédente. «L’envie de passer des vacances dans des destinations ensoleillées ne faiblit pas», écrit le tour-opérateur.

Les destinations plus fraîches gagnent du terrain

Parallèlement, une autre tendance prend de l'ampleur: les «Coolcations», c’est-à-dire les vacances dans des régions aux températures plus modérées. Globetrotter observe cet été une nouvelle hausse de la demande pour la Scandinavie. Dans le même temps, certains voyageurs préfèrent actuellement le Nord aux Etats-Unis.

Dertour confirme cette évolution. Environ 14% de toutes les réservations estivales concernent désormais des destinations plus fraîches telles que la Norvège, la Suède, l’Islande, l’Ecosse ou le Canada. Au cours des cinq dernières années, la demande pour ces destinations aurait augmenté d’environ 21%. Ces destinations n’ont toutefois pas supplanté les vacances balnéaires classiques en Méditerranée. Tui ne parle pas de tendance. Selon le voyagiste, les croisières en mer du Nord et en mer Baltique sont toutefois de plus en plus populaires.

La montagne plutôt que la ville

La Suisse profite elle aussi en partie de ces températures élevées. Une enquête menée par Suisse Tourisme auprès des destinations de vacances révèle que les Suisses, en particulier, ainsi que les touristes européens, cherchent à se rafraîchir à la montagne ou au bord de l’eau.

La situation est différente dans les villes et en plaine: en raison des températures élevées, les sites culturels, par exemple, sont actuellement moins prisés.

Des vacances plus flexibles

Pour le secteur, il est clair que les vagues de chaleur et autres phénomènes climatiques extrêmes vont transformer le tourisme à long terme. Les voyagistes s’attendent à un glissement plus marqué vers l’avant-saison et l’arrière-saison, à une demande accrue de possibilités de modification de réservation flexibles et à un besoin croissant de conseil. Les assureurs s’attendent également à ce que les conditions météorologiques extrêmes entraînent à l’avenir davantage de sinistres et de demandes de la part leurs clients.

Personne ne remet toutefois en cause l’envie de voyager. Plutôt que de renoncer complètement aux vacances, les voyageurs adaptent de plus en plus leurs projets aux conditions climatiques, que ce soit par le biais d’une réservation plus flexible, d’un voyage en dehors de la haute saison ou d’une destination un peu plus fraîche.