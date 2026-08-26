Meghan et Harry rentrent au Royaume-Uni, mais comptent conserver leur villa en Californie. Ils ont donc cherché du personnel pour l'entretenir. Une tâche compliquée car le couple étant loin de faire l'unanimité auprès des habitants.

Silja Anders

Le retour de Harry et Meghan au Royaume-Uni, annoncé pour ce mois-ci avec leurs enfants, a surpris jusqu'à leur entourage royal. Mais le couple n'entend pas pour autant abandonner sa villa de Montecito, en Californie, où il souhaite conserver son pied-à-terre.

Pour entretenir la propriété durant leur absence, les Sussex cherchent donc à recruter du personnel. Une tâche qui s'avérerait toutefois compliquée. Selon des informations rapportées outre-Atlantique, certains employés potentiels seraient très réticents à l'idée de travailler pour le couple, et plus particulièrement pour Meghan.

Plusieurs employés auraient été harcelés

Les difficultés du couple à conserver son personnel ne datent pas d'hier. Au fil des années, plusieurs collaborateurs, du personnel de maison aux cadres, ont claqué la porte. En 2024, le départ de leur responsable des productions télévisées, Bennett Levine, constituait déjà le 17e départ en six ans. Même à l'époque où ils faisaient encore partie de la famille royale, Meghan aurait harcelé certains employés du palais et leur aurait parfois crié dessus. Des accusations qu'elle nie encore aujourd'hui.

Et si Harry et Meghan peinent à garder leurs employés, ils auraient également du mal à en recruter de nouveaux. Pourtant, le couple ne serait même pas présent lorsque le personnel s'occupe de leur propriété californienne. Un proche affirme néanmoins à «Page Six» que les candidats ne se bousculent pas pour travailler pour eux. Selon cette source, Meghan aurait elle-même participé à certains entretiens d'embauche et aurait parfois été perçue comme «arrogante et impolie». «Certains ont été tellement offensés par sa manière de leur parler que la nouvelle s'est largement répandue», ajoute-t-elle.

«Toutes les femmes de ménage la détestaient»

La réputation de Meghan auprès des femmes de ménage de Montecito aurait même fini par devenir un véritable running gag (une plaisanterie récurrente), dans ce quartier huppé de Californie. «Ça allait si loin que les gens plaisantaient en disant que toutes les femmes de ménage de Montecito la détestaient», raconte la source.

Il n'y a pas que les employés qui se réjouissent du départ des Sussex vers le Royaume-Uni. Certains voisins accueilleraient eux aussi favorablement la nouvelle. «Il y a déjà eu tellement de couverture médiatique négative et d'attention autour d'eux et de la famille royale. Je pense que les gens s'inquiétaient du genre d'attention que cela pourrait attirer sur une communauté aussi tranquille, poursuit un habitant de Montecito. C'est un endroit paisible, et je pense que beaucoup de gens ici seront heureux que le calme revienne».