Caracas craint des attaques américaines. Nicols Maduro a donc demandé de l'aide à Vladimir Poutine, qui lui a promis son soutien. La tension est montée d'un cran, tandis que Donald Trump a pris en grippe le groupe terroriste Boko Haram.

Face aux menaces de Donald Trump, le Venezuela appelle Vladimir Poutine à la rescousse

Face aux menaces de Donald Trump, le Venezuela appelle Vladimir Poutine à la rescousse

1/4 Les Etats-Unis ont déplacé le plus grand porte-avions du monde, l'USS Gerald R. Ford, vers les Caraïbes. Photo: AFP

Guido Felder

Donald Trump intensifie sa pression sur Caracas. Le président des Etats-Unis a récemment fait déplacer le plus grand porte-avions américain, l'USS Gerald R. Ford, de l'Europe vers les Caraïbes et évoque de possibles frappes militaires contre le Venezuela. Après les bombardements contre des bateaux qui, prétendument, transportaient de la drogue en provenance d'Amérique du Sud, Washington renforce sa rhétorique guerrière. A tel point que, outre-Atlantique, les médias spéculent sur la possibilité d'une offensive imminente!

Le fait que le président vénézuélien Nicolás Maduro ait demandé une aide militaire à la Russie, à la Chine et à l'Iran – le Kremlin a déjà affirmé son soutien – a rajouté de l'huile sur le feu. Que va-t-il se passer? Blick répond aux questions les plus brûlantes.

Quelle aide Maduro demande-t-il?

Selon le «Washington Post», Nicolás Maduro demande à la Russie, à la Chine et à l'Iran de lui livrer des radars pour sa défense, de réparer ses avions, de lui fournir des données de reconnaissance et éventuellement aussi des missiles. Après que les Etats-Unis ont coulé des bateaux et envoyé des agents de la CIA au Venezuela, Maduro craint désormais des attaques militaires contre son pays.

Après avoir initialement laissé entendre qu'une attaque était envisageable, Trump s'est ensuite ravisé. «Non, ce n'est pas vrai», a-t-il déclaré. Le milliardaire, connu pour retourner régulièrement sa veste, n'a toutefois pas précisé si des frappes militaires étaient réellement exclues ou s'il n'avait pas encore pris de décision à ce sujet.

Comment réagissent les alliés de Caracas?

Il y a quelques jours à peine, la Russie et le Venezuela ont conclu un partenariat stratégique visant notamment à renforcer la sécurité. Si le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, ne souhaite «aucun nouveau conflit», la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a promis son soutien à Caracas pour la défense de sa souveraineté nationale: « Nous sommes prêts à répondre de manière appropriée aux demandes face à de nouvelles menaces.»

La Chine et l'Iran n'ont pas encore réagi publiquement aux demandes de Maduro. On peut toutefois s'attendre à ce que l'Iran augmente ses livraisons de drones.

Va-t-on vers une guerre en Amérique du Sud?

Le Kremlin apportera son soutien à Maduro à différents niveaux. Cela commence par un soutien politique et la condamnation des menaces américaines. Moscou devrait également offrir son aide pour la maintenance et le renouvellement des systèmes russes tels que les avions et les radars. Cependant, une réponse militaire directe de Moscou en Amérique du Sud est à exclure.

Mener une guerre contre la plus grande puissance militaire – et de surcroît proche de sa frontière – serait suicidaire. Sans oublier le fait que l'armée russe est déjà fortement mobilisée pour la guerre en Ukraine. Elle n'a pas les ressources pour se lancer sur deux fronts si éloignés. Les proches alliés de Vladimir Poutine n'auraient également rien à gagner d'une telle confrontation. Le président pourrait perdre le soutien de Pékin, notamment.

Donald Trump va-t-il attaquer le Nigeria?

Donald Trump n'est pas seulement en conflit avec le Venezuela. Ce week-end, il a également menacé de s'en prendre au Nigeria car des chrétiens sont persécutés et assassinés. Le groupe terroriste Boko Haram, qui attaque régulièrement des écoles chrétiennes et enlève des enfants, fait souvent parler de lui. Les islamistes veulent fonder leur propre Etat dans le nord du pays.

Une intervention militaire dans ce pays d'Afrique de l'Ouest serait déjà en préparation. Connaissant Trump, il pourrait bien passer de la parole aux actes. Mais il devrait se limiter à des «frappes chirurgicales».

Le nord du Nigeria est en proie au chaos, les terroristes sont disséminés dans différentes régions du pays et sont difficiles à atteindre. De plus, Washington a récemment retiré ses troupes du Niger voisin et ne pourrait dès lors mener que des actions limitées à partir de navires.