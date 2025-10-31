Trump dément envisager des frappes au Venezuela

Le président américain Donald Trump a écarté l'idée de frappes contre le Venezuela, malgré un renforcement militaire dans la région. Les Etats-Unis ont mené des opérations contre le narcotrafic dans les Caraïbes, déployant des navires et des avions de chasse.

Une prime sur la tête de Maduro

1/2 L'administration Trump aurait l'intention de lancer des attaques contre des cibles militaires au Venezuela. Photo: AFP

Marian Nadler avec l'AFP

Donald Trump a déclaré vendredi qu'il n'envisageait pas de frappes contre le Venezuela, malgré un renforcement militaire américain important dans la région au nom de la lutte contre le narcotrafic. «Non», a-t-il répondu lorsqu'un journaliste à bord de l'avion présidentiel Air Force One lui a demandé s'il envisageait de telles frappes contre le Venezuela.

Le président américain, qui a reconnu avoir autorisé des opérations clandestines de la CIA sur le territoire vénézuélien, a récemment évoqué de possibles frappes terrestres visant des cibles «narcoterroristes».

Huit navires dans les Caraïbes

Les Etats-Unis procèdent depuis début septembre à des frappes aériennes dans le Pacifique et surtout dans les Caraïbes contre des bateaux qu'ils présentent comme appartenant à des narcotrafiquants. Au total, le gouvernement américain a revendiqué 15 attaques ces dernières semaines, faisant selon lui 62 morts.

Par ailleurs, les Etats-Unis ont déployé huit navires de guerre dans les Caraïbes et des avions de chasse F-35 à Porto Rico. Un porte-avions américain, le plus gros au monde, est également en route pour la zone.

Le dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro, que les Etats-Unis considèrent comme illégitime, a accusé Washington de prendre prétexte du trafic de drogue «pour imposer un changement de régime» à Caracas et s'emparer du pétrole vénézuélien. Les autorités vénézuéliennes ont annoncé avoir démantelé une cellule de la CIA qui aurait eu comme objectif d'attaquer un navire de guerre américain dans la région pour créer un incident en l'attribuant au Venezuela.

Une prime sur la tête du président

Selon certaines sources, la situation se complique pour le dirigeant vénézuélien Nicolás Maduro. «Il est dans une impasse et va probablement bientôt se rendre compte qu'il ne peut pas quitter le pays, même s'il le voulait», confie une source proche du dossier. «Ce qui est encore plus inquiétant pour lui, c'est que plusieurs généraux sont désormais prêts à le capturer et à l'extrader, conscients qu'il y a une différence entre parler de la mort et la voir se réaliser.»

Washington a mis à prix la tête de Nicolás Maduro à hauteur de 50 millions de dollars américains (40 millions de francs). Une récompense de 25 millions de dollars (20 millions de francs suisses) est offerte pour toute preuve menant à l'arrestation de son ministre de l'Intérieur, Diosdado Cabello, accusé de diriger les opérations des cartels de la drogue. Les autorités américaines enquêtent également sur le ministre de la Défense, Vladimir Padrino Lopez.



