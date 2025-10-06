DE
«Elles sont tellement efficaces»
«Il n'y a plus aucun bateau» après les frappes au Venezuela, se félicite Trump

Le président Trump s'est félicité des frappes américaines – dont la légalité est questionnée – contre des bateaux au large du Venezuela, qu'il accuse de trafic de drogue. Selon lui, ces opérations ont été «si efficaces» qu'il ne reste plus «aucun bateau dans la zone».
Le président américain Donald Trump s'est félicité dimanche des frappes meurtrières contre des bateaux au large des côtes vénézuéliennes, accusés par Washington de transporter de la drogue. Elles sont «tellement efficaces» qu'il ne reste «plus aucun bateau» dans cette zone, a-t-il lancé.

«Nous arrêtons le trafic de drogue à un niveau jamais vu auparavant», a déclaré Donald Trump devant un groupe de marines américains sur la base navale de Norfolk, en Virginie. «Nous sommes tellement efficaces qu'il n'y a plus aucun bateau. En fait, même les bateaux de pêche... plus personne ne veut aller en mer. Je suis désolé de vous l'annoncer», a déclaré Trump en riant.

Légalité en question

Selon les autorités américaines, au moins 21 personnes ont été tuées lors de ces frappes, qui ont détruit au moins quatre bateaux. La légalité de ces frappes dans des eaux étrangères ou internationales et contre des suspects qui n'ont pas été interceptés ou interrogés fait débat.

«Ils n'arrivent plus par la mer. Donc, maintenant, nous allons devoir commencer à surveiller les terres, car ils seront obligés de passer par là. Et laissez-moi vous dire tout de suite que cela ne va pas bien se passer pour eux non plus», a ajouté Donald Trump.

Washington accuse le président vénézuélien Nicolás Maduro et son gouvernement d'être à la tête d'une vaste organisation de trafic de drogue vers les Etats-Unis. Caracas dément vigoureusement et, en réponse au déploiement américain considéré comme une «menace militaire», a lancé des exercices militaires et la mobilisation de réservistes.

