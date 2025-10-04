L'armée américaine a mené une nouvelle frappe contre un bateau de narcotrafiquants présumés au large du Venezuela, tuant quatre personnes. Le président Trump a ordonné l'opération dans le cadre d'un «conflit armé» contre les cartels de drogue.

Trump poursuit sa lutte contre le trafic de drogue venant du Venezuela. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

L'armée américaine a lancé une nouvelle frappe visant un bateau de narco-trafiquants présumés au large des côtes du Venezuela, tuant quatre personnes, a annoncé vendredi le ministre de la Défense Pete Hegseth.

«Quatre narco-terroristes à bord de l'embarcation ont été tués lors de la frappe (...) menée dans les eaux internationales au large des côtes du Venezuela alors que le bateau transportait d'importantes quantités de stupéfiants à destination des Etats-Unis pour empoisonner notre population», a déclaré Pete Hegseth dans un message publié sur X.

Au moins quatre frappes

Le président américain Donald Trump en a lui-même donné l'ordre, a-t-il précisé. «Ces frappes se poursuivront jusqu'à ce que les attaques contre le peuple américain cessent», a ajouté le chef du Pentagone dans son message accompagné d'une vidéo montrant un bateau en feu à la surface de l'eau.

Cela porte à au moins quatre les frappes visant de telles embarcations, menées par les Etats-Unis au cours des dernières semaines dans le cadre du «conflit armé» lancé par Donald Trump contre les cartels du narcotrafic. «Un bateau transportant suffisamment de drogue pour tuer entre 25'000 et 50'000 personnes a été intercepté tôt ce matin au large des côtes vénézuéliennes, l'empêchant d'entrer sur le territoire américain», a affirmé le président américain sur son réseau social.

Les Etats-Unis ont déployé fin août plusieurs navires militaires dans la mer des Caraïbes, détruisant au moins quatre embarcations dans cette zone, impliquées selon Washington dans du trafic de drogue, faisant au moins 21 morts.

Organisations terroristes

D'après Washington, les cartels impliqués dans le narcotrafic, dont plusieurs ont été classés «organisations terroristes», sont devenus au fil des dernières décennies «plus armés, mieux organisés, et violents» et ils «provoquent illégalement et directement la mort de dizaines de milliers de citoyens américains chaque année». «En réponse (...), le président a déterminé que les Etats-Unis étaient engagés dans un conflit armé non-international avec ces organisations terroristes désignées», selon une notice du Pentagone au Congrès obtenue par l'AFP.

Washington accuse le président vénézuélien Nicolas Maduro et son gouvernement d'être à la tête d'une vaste organisation de trafic de drogue vers les Etats-Unis. Caracas dément vigoureusement ces accusations et, en réponse au déploiement américain considéré comme une «menace militaire», a lancé des exercices militaires et la mobilisation de réservistes.

Une «agression armée»

Nicolas Maduro a dénoncé vendredi une «agression armée» des Etats-Unis «pour imposer un changement de régime» dans son pays, se disant prêt à mobiliser les réservistes «s'il est nécessaire de passer du combat non-armé au combat armé». Le gouvernement vénézuélien avait condamné jeudi l'"incursion illégale» de chasseurs américains dans une zone sous son contrôle aérien.

Dans un message sur X vendredi, le président colombien, Gustavo Petro, dont les relations avec Washington sont exécrables, s'est insurgé contre cette attaque, affirmant que «lancer des missiles alors qu'il est possible d'intercepter les bateaux comme le fait la Colombie, c'est enfreindre le principe juridique universel de proportionnalité, et donc commettre un assassinat».

Les Etats-Unis avaient révoqué la semaine dernière le visa du président Petro après un discours lors d'une manifestation pro-palestinienne en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, à New York, où il avait notamment appelé l'armée américaine à «désobéir».