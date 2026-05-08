La Pologne signe un accord historique avec l'UE pour un prêt de 43,7 milliards d'euros. Objectif: moderniser son armée face aux tensions croissantes en Europe.

La Pologne conclue un accord historique avec l'UE pour renforcer son armée

La Pologne conclue un accord historique avec l'UE pour renforcer son armée

ATS Agence télégraphique suisse

La Pologne est devenue vendredi le premier pays à signer un accord de prêt avec la Commission européenne pour financer la modernisation de son armée et de son industrie de l'armement. Elle recevra à ce titre près de 44 milliards d'euros.

«C'est un moment charnière dans l'histoire de la Pologne comme de l'Union européenne», a déclaré le Premier ministre polonais Donald Tusk lors de la signature de l'accord. «La Pologne sera plus sûre en ces temps difficiles et à hauts risques», a-t-il ajouté.

Pays le plus peuplé du flanc est de l'Otan, la Pologne est le pays de l'alliance qui consacre le plus de dépenses à sa défense, en termes relatifs, avec 4,8% de son produit intérieur brut (PIB).

Le programme de l'Union européenne Security Action For Europe (SAFE), créé en 2025, met 150 milliards d'euros à disposition sous forme de prêts préférentiels pour financer des projets communs dans la défense, l'achat d'armes ou de munitions, ainsi que le développement d'infrastructures critiques.

Principale bénéficiaire

Avec ce prêt de 43,7 milliards d'euros, la Pologne est la principale bénéficiaire du programme, élaboré pour les pays européens cherchant à revigorer leur industrie de défense afin de faire face à la menace russe et au risque de désengagement des États-Unis.

«C'est aussi le jour où l'Europe (...) montre qu'elle a tiré les leçons de l'histoire et qu'elle est prête (...) à assumer une responsabilité beaucoup plus grande pour notre sécurité», a commenté Donald Tusk.

L'accord a été signé par les ministres polonais des Finances et de la Défense, ainsi que par le commissaire européen au Budget, Piotr Serafin, et le commissaire à la Défense, Andrius Kubilius.