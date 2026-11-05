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Les vacances tournent mal
Une Suissesse de 23 ans jetée en prison par ICE aux Etats-Unis

Une Suissesse de 23 ans est détenue aux Etats-Unis. L'autorité de l'immigration ICE a arrêté la jeune femme à l'aéroport. Elle est certes mariée à un citoyen américain, mais attend encore sa carte verte.
Publié: 09:09 heures
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Une Suissesse de 23 ans a été arrêtée à l'aéroport de Dallas.
Photo: AP Photo/Julio Cortez
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Angela Rosser

Les vacances en famille de cette jeune Suissesse devaient être un moment de retrouvailles chaleureux, mais la voilà désormais enfermée dans une cellule partagée avec 70 autres détenues. La Zurichoise a été interceptée le 30 octobre à l'aéroport de Dallas, au Texas, par les agents de l'autorité de l'immigration ICE.

La jeune femme, mariée à un citoyen américain et résidant à Dallas, se rendait au terminal pour y retrouver ses proches arrivant de Suisse, rapporte «watson». Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a confirmé l'arrestation au média.

En attente d'une carte verte

La famille de la jeune femme a confié à «watson» que leur fille était arrivée aux Etats-Unis en 2023 pour y travailler comme fille au pair. L'an passé, elle a épousé un Américain et déposé une demande de carte verte afin de s'installer durablement outre-Atlantique.

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En raison de cette démarche administrative toujours pendante, elle s'était abstenue de quitter le territoire américain, redoutant de ne plus pouvoir y entrer à nouveau. Ses parents avaient dès lors fait le voyage depuis la Suisse pour la revoir. Malgré des vérifications juridiques préalables, la jeune femme a été soudainement cueillie par des inspecteurs de l'ICE en civil peu avant l'atterrissage de ses proches.

Le DFAE ne peut pas intervenir

Les autorités américaines lui reprochent désormais de séjourner illégalement sur le sol des Etats-Unis. La situation s'avère «totalement opaque», déplore sa famille. La Suissesse a d'abord été transférée de la prison d'expulsion de Dallas vers un centre de rétention en Oklahoma, avant d'être ramenée entre-temps dans son premier lieu de détention à Dallas.

Le DFAE a précisé au média être en contact régulier avec les autorités américaines ainsi qu'avec la famille. Berne ne dispose toutefois d'aucun levier pour exiger sa libération ou pour s'immiscer dans la procédure judiciaire en cours.

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