DE
FR

Vitrine du fondamentalisme chrétien
L'Amérique trumpiste célèbre ses racines chrétiennes à Washington

Des milliers de personnes ont participé à une prière nationale à Washington avec des proches de Trump. L’événement est perçu par certains chercheurs comme une vitrine du nationalisme chrétien américain.
Publié: il y a 33 minutes
1/2
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Des milliers de personnes se sont rassemblées à Washington dimanche pour un marathon de «prière nationale» à laquelle participaient plusieurs responsables de l'administration Trump, perçue par certains comme une vitrine du nationalisme chrétien.

Ce courant fondamentaliste et suprémaciste bénéficie d'une plateforme importante depuis le retour de Donald Trump au pouvoir, via les discours du ministre de la Défense Pete Hegseth, membre d'une église évangélique ultraconservatrice, ou des événements religieux au sein de la Maison Blanche.

Sur la pelouse du National Mall, à deux pas des centres de pouvoir de la capitale américaine, le public a pris place, par une chaleur accablante, devant une scène ornée de vitraux représentant la fondation des Etats-Unis, dont on célèbre les 250 ans. Au programme: prêches, discours, chants patriotiques et religieux.

Eventails aux couleurs de l'Amérique, drapeaux et tee-shirts à l'effigie de Donald Trump équipaient la foule composée de personnes âgées et de familles avec enfants, priant sur du rock chrétien, les mains levées vers le ciel. Une brève vidéo pré-enregistrée du président américain, tournée depuis le Bureau ovale où il a lu un passage de la Bible, a été projetée et applaudie par les croyants.

A lire également
Le pape appelle les catholiques à être «moins effrayés» par l'islam
Eloge du «vivre ensemble»
Le pape appelle les catholiques à être «moins effrayés» par l'islam
Les États-Unis vont-ils finir comme dans la série «The Handmaid’s Tale»?
Avortement, religion…
Les États-Unis vont-ils finir comme dans la série «The Handmaid’s Tale»?

Selon William Lodge, venu spécialement du Michigan, le président Trump va «reconsacrer ce pays à Dieu, dont nous croyons fermement qu'il est à l'origine même de notre nation».

«Guerre spirituelle»

«Ces dernières années, nous avons vu des idéologies sinistres semer la confusion et la discorde parmi notre peuple (...) Nous nous tournons vers toi (...) pour que tu nous délivres des forces du mal, de l'oppression», a imploré le chef de la Chambre des représentants, Mike Johnson, depuis la scène.

Un pasteur de Virginie, Gary Hamrick, a lancé que les Etats-Unis étaient «en pleine guerre spirituelle». «C'est une bataille pour l'âme même de l'Amérique», a-t-il martelé.

Plus tôt dans la journée, Pete Hegseth a retracé dans une vidéo un épisode de la guerre d'Indépendance américaine, appelant à «prier sans cesse» pour les Etats-Unis, à l'image du Père fondateur George Washington.

Vicky Moon, 37 ans, a loué Mike Johnson et «la façon dont il représente les chrétiens». Casquette USA à paillettes vissée sur la tête, la jeune femme dit avoir «adoré le discours de Pete Hegseth» et «apprécie qu'il réorganise notre armée pour la recentrer sur le Christ».

Wyatt Biagini, 21 ans, venu avec sa famille depuis la Floride, a décrit un «moment historique» et un événement «vraiment important pour notre pays».

Les organisateurs ont distribué des sacs floqués «liberté religieuse 250» contenant les Dix commandements ou encore un livre intitulé «Chute et renaissance de Jérusalem».

«Christianisme blanc»

S'il «n'est pas rare de voir un groupe de pasteurs évangéliques se réunir et associer christianisme et nationalisme», il est «très inhabituel» que des membres de l'administration y participent, relève Sam Perry, professeur spécialisé dans la rhétorique à l'université Baylor (Texas).

A lire également
Pete Hegseth cite un passage de la Bible tiré de... Pulp Fiction
Avec vidéo
«Une vengeance effrayante»
Pete Hegseth cite un passage de la Bible tiré de... Pulp Fiction
5 raisons d'accuser Trump de fascisme (et 5 qui le dédouanent)
Les dérives américaines
5 raisons d'accuser Trump de fascisme (et 5 qui le dédouanent)

L'administration Trump fait la promotion d'une «identité américaine ancrée dans le christianisme blanc» ou dans des racines «européennes», constate-t-il. Mais ni la Déclaration d'indépendance, ni la Constitution ne mentionnent «la religion, Dieu, ou Jésus», précise Julie Ingersoll, professeure d'études religieuses à l'Université de Floride du Nord.

Pour elle, l'événement envoie le message que le christianisme est l'apanage des «Américains traditionnels», face aux autres religions ou personnes athées «mises à l'écart».

En réalité, estime Sam Perry, «il s'agit moins de la renaissance d'une certaine forme de christianisme que de la promotion d'un mouvement politique utilisant la religion pour justifier certaines positions», notamment anti-immigration, islamophobes et suprémacistes.

«Les détracteurs qui ont inventé ce nouveau terme de nationalisme chrétien, péjoratif et dénigrant, essaient de réduire au silence l'influence et les voix des chrétiens», a répondu Mike Johnson, sur la chaîne Fox News dimanche.

Parmi les invités figurent l'ex-archevêque de New York Timothy Dolan, aux idées très conservatrices, Robert Jeffress, pasteur baptiste du Texas et proche du président Trump, ou encore Samuel Rodriguez, pasteur évangélique ayant lu une prière lors de sa première investiture en 2017.

Tous sont chrétiens, le plus souvent protestants évangéliques, à l'exception du rabbin orthodoxe Meir Soloveichik.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Présenté par
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Conseils de pro
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Présenté par
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Son propre institut de cosmétique, un emploi de rêve et un master à l'EPFZ
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
Articles les plus lus
    Articles les plus lus