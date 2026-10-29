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Avant de nouvelles frappes en Iran?
Remaniement surprise dans l'armée américaine, le principal stratège limogé

Les Etats-Unis ont limogé leur principal stratège militaire, le général Brett Sylvia, dans un remaniement surprise cette semaine. Cette décision intervient alors que Donald Trump semble envisager de nouvelles frappes contre l'Iran.
Publié: il y a 4 minutes
Le général Brett Sylvia a été limogé dans le cadre d'un remaniement surprise.
Photo: U.S. Army via AP
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AFP Agence France-Presse

Les Etats-Unis ont limogé leur principal stratège militaire lors d'un remaniement surprise, a rapporté mercredi le magazine The Atlantic, alors que le président américain Donald Trump semble se préparer à reprendre des frappes de grande ampleur contre l'Iran.

Le général de corps d'armée Brett Sylvia a été démis cette semaine de ses fonctions de responsable de la stratégie, des plans et de la politique au sein de l'état-major interarmées, a fait savoir le magazine, citant des responsables du ministère de la Défense non identifiés.

S'il est confirmé, le renvoi de Brett Sylvia serait le dernier d'une série de départs très médiatisés au sein de l'armée depuis le retour de Donald Trump au pouvoir début 2025. Le mois dernier, le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth a affirmé que les États-Unis avaient réduit de 20% le nombre de leurs généraux et amiraux, une mesure qui, selon lui, vise à leur faire «rendre des comptes».

Reprise des frappes imminente?

Evoquant une «réussite», il a laissé entendre que les limogeages visaient les officiers qui n'avaient pas adhéré à ses efforts pour recentrer l'armée sur la conduite de la guerre plutôt que sur ce qu'il a appelé les politiques «woke» des précédentes administrations. Aucune raison n'a été donnée pour le départ de Brett Sylvia et aucun remplaçant n'a été nommé, selon The Atlantic. Contacté par l'AFP, le Pentagone n'a pas donné suite pour le moment.

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Ce possible renvoi intervient alors que nombre d'observateurs pensent que Donald Trump envisage de nouvelles frappes contre l'Iran après les élections américaines de mi-mandat du 3 novembre. «Nous pourrions faire un autre petit 'Epic Fury'», avait déclaré le président américain la semaine dernière, en référence aux attaques américano-israéliennes contre l'Iran en février ayant déclenché la guerre. Il n'a fourni aucune indication sur un éventuel calendrier.

Ni les Etats-Unis ni l'Iran n'ont lancé d'attaques d'envergure contre des cibles terrestres depuis le début du mois de septembre, s'en tenant plutôt à un schéma de frappes contre des navires commerciaux. Lors de ses précédentes fonctions, Brett Sylvia avait notamment dirigé la 101e division aéroportée, une division d'assaut aérien de l'armée américaine, et commandé une unité en Irak.

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