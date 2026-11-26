Le procès d’Ilona Wiener, lobbyiste germano-ukrainienne accusée d’espionnage au profit de la Russie, s’est ouvert jeudi à Berlin. Elle aurait notamment recueilli des informations sur l’aide militaire allemande à l’Ukraine.

Accusée d'espionner pour Moscou, une lobbyiste face à la justice à Berlin

Accusée d'espionner pour Moscou, une lobbyiste face à la justice à Berlin

AFP Agence France-Presse

Le procès d'une lobbyiste germano-ukrainienne accusée d'espionner pour le compte de la Russie s'est ouvert jeudi à Berlin, dix mois après son arrestation très médiatisée, sur fond de relations très tendues entre Berlin et Moscou.

En raison de la prise en charge médicale de l'accusée, le procès n'a démarré qu'à 13h locales et non à 9h30 locales, a indiqué une porte-parole du tribunal. Portant des lunettes de soleil, cette personne identifiée comme étant Ilona Wiener, 57 ans, a fait son entrée dans la salle d'audience en fauteuil roulant. Sa défense a affirmé qu'elle se sentait encore malade.

Cette affaire est une nouvelle illustration des nombreuses opérations mêlant espionnage, actes de sabotage, cyberattaques ou campagnes de désinformation prêtées par l'Allemagne, premier soutien de l'Ukraine, à la Russie depuis le début de la guerre en 2022.

En détention provisoire depuis son arrestation fin janvier, cette lobbyiste est accusée d'avoir exploité ses contacts dans les cercles militaires et politiques, notamment au ministère allemand de la Défense, pour recueillir des informations sur l'aide militaire à l'Ukraine, des sites d'essai de drones et sur l'industrie de l'armement.

L'accusée aurait «maintenu des contacts avec un officier de renseignement à plein temps à l'ambassade de Russie à Berlin», a indiqué à l'AFP la porte-parole du tribunal, Lisa Jani, ajoutant qu'elle aurait «organisé des contacts pour lui».

En tant que «propriétaire d'une agence de marketing» et «présidente d'une association de lobbying», elle avait «un très bon réseau à Berlin», a souligné Mme Jani. L'implication présumée de l'ambassade russe, située à proximité immédiate des ministères, du Bundestag et de la chancellerie, avait suscité l'indignation lorsque l'affaire avait éclaté.

Dîners en ville

L'ambassadeur de Russie avait été convoqué à la suite de l'incident, et le présumé officier traitant - identifié comme l'attaché militaire adjoint de l'ambassade, Andreï Maïorov - avait été expulsé d'Allemagne.

Selon les procureurs, Andreï Maïorov était en réalité colonel du GRU, le service de renseignement militaire russe, et utilisait sa couverture diplomatique à l'ambassade - avec l'aide d'Ilona Wiener - pour bâtir un réseau d'espionnage à Berlin.

Dans l'acte d'accusation lu à l'audience, les procureurs ont affirmé que l'accusée donnait à son agent traitant des indications sur des dîners et d'autres événements à fréquenter. Et qu'à plusieurs reprises, elle l'avait aidé à assister à des évènements sous de fausses identités.

Parmi ces derniers, un forum économique germano-ukrainien fréquenté par le chancelier allemand Friedrich Merz et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ainsi qu'un rassemblement de réservistes de l'armée allemande.

Elle est également soupçonnée d'avoir pris part à une réunion organisée par des députés du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD), avant d'informer son agent traitant des parlementaires qui devaient se rendre à Moscou. Mme Wiener est également soupçonnée d'avoir transmis des informations sur la visite du ministre ukrainien de la Défense à Berlin.

Un ami?

Les avocats de la présumée espionne ont cherché à faire citer l'attaché militaire russe en question comme témoin, esquissant la version selon laquelle il ne serait qu'un militaire, et un ami de l'accusée. Dans un entretien accordé en début de semaine à l'AFP, l'ambassadeur russe Sergueï Netchaev a rejeté les soupçons pesant sur sa représentation.

«L'ambassade de Russie n'a strictement aucun lien avec cette femme, et même si elle a croisé par hasard l'un de nos représentants - peut-être lors d'une réception - cela ne signifie absolument rien», a-t-il dit, ajoutant qu'il l'avait lui-même peut-être aperçue lors d'un événement.

Le parquet affirme qu'Ilona Wiener a commencé à espionner pour la Russie en octobre 2023 au plus tard, et peut-être plus tôt. Des procédures judiciaires sont également en cours contre deux anciens responsables du ministère allemand de la Défense qui connaissaient Ilona Wiener et sont soupçonnés de lui avoir communiqué des informations. Le procès doit se poursuivre jusqu'en mai 2027.