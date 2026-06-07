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Opérations d'espionnage
Rien ne va plus entre Israël et les Etats-Unis

Le Pentagone a relevé la menace d'espionnage israélien à son niveau maximal, craignant des tentatives d'écoute sur des responsables américains, dont des proches de Donald Trump.
Publié: 09:43 heures
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Dernière mise à jour: il y a 13 minutes
La tension est palpable entre le Premier ministre israélien et le président américain.
Photo: AFP via Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Le Pentagone a relevé le niveau de menace en matière de contre-espionnage concernant Israël à son niveau le plus élevé, ont rapporté samedi plusieurs médias américains.

L'agence de renseignement militaire du ministère de la Défense, la Defense Intelligence Agency (DIA), a déclaré que «la capacité d'Israël à mener des opérations d'espionnage humain et de collecte technique se situait à un niveau critique», a indiqué NBC News, citant des responsables américains.

Cette décision fait suite à des inquiétudes selon lesquelles Israël aurait tenté d'espionner de hauts responsables américains, afin d'obtenir des informations sur «les délibérations internes et la prise de décision de l'administration Trump concernant les conflits au Moyen-Orient», a indiqué la chaîne de télévision américaine.

De son côté, le «New York Times» a fait état de tentatives israéliennes pour mettre sur écoute des hauts responsables, notamment le principal négociateur du président Donald Trump, Steve Witkoff, et le haut responsable politique du Pentagone, Elbridge Colby.

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