Les pompiers luttent avec un feu qui ravage le nord-est de l'Espagne depuis mercredi. Plus de 12'000 hectares ont déjà été réduits en fumée.

Un «risque de propagation très élevé» de l'incendie près de Saragosse

Un «risque de propagation très élevé» de l'incendie près de Saragosse

AFP Agence France-Presse

L'incendie qui s'est déclaré mercredi près de Saragosse, en Aragon, dans le nord-est de l'Espagne, a déjà réduit en fumée plus de 12'000 hectares et présente «un risque de propagation très élevé» à cause du vent, ont averti vendredi les autorités régionales.

«La nuit a été très complexe, très difficile. A l'heure actuelle, nous estimons que la superficie brûlée dépasse les 12.000 hectares», a indiqué aux médias Roberto Bermúdez de Castro, en charge des questions de sécurité au sein du gouvernement régional de l'Aragon.

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Aucune victime

L'incendie, qui n'a pas fait de victimes, s'est déclaré mercredi dans la localité d'Orès, une zone peu peuplée de l'Aragon où cinq villages ont dû être évacués: malgré l'intense mobilisation des pompiers dans la nuit de jeudi à vendredi, «le feu est resté très actif», a précisé le gouvernement régional dans un communiqué.

Plus de 450 pompiers, appuyés par quelques 300 renforts de l'armée et une trentaine de moyens aériens, continuaient de lutter contre les flammes vendredi matin. «Le risque de propagation reste très élevé» à cause du changement de direction du vent, et la priorité est de «continuer à garantir la protection de tous les hameaux habités», a déclaré Roberto Bermúdez de Castro.

L'Espagne vient de vivre un des incendies les plus meurtriers de son histoire récente, un feu de forêt qui s'est déclaré en Andalousie (sud) le 9 juillet, faisant 13 morts et ravageant 7000 hectares.

«Les effets de l'urgence climatique s'aggravent»

En première ligne du réchauffement climatique, le pays a connu ces dernières années des vagues de chaleur de plus en plus longues et fréquentes, avec des températures dépassant largement les 40°C, créant des conditions favorables à des feux dévastateurs.

En 2025, plus de 393'000 hectares y ont été ravagés par les flammes, selon le Système européen d'information sur les incendies de forêt (Effis), le pire bilan de l'histoire récente de l'Espagne. Plus de 72'488 hectares ont été réduits en cendres depuis le début de l'année dans le pays.

L'an passé, «un tiers de la superficie totale brûlée en Europe» l'a été en Espagne, avait rappelé le Premier ministre Pedro Sánchez lorsqu'il s'était rendu sur les lieux du sinistre en Andalousie, insistant sur le fait que «les effets de l'urgence climatique s'aggravent» et alertant sur l' «été compliqué» à venir.