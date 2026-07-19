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Déjà 13'000 hectares ravagés
Un incendie progresse à 100 km de Madrid, plusieurs évacuations ordonnées

Un incendie sévissant à 100km au nord de Madrid a ravagé plus de 13'000 hectares depuis jeudi. Le sinistre a forcé l'évacuation de centaines de personnes.
Publié: 11:53 heures
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Dernière mise à jour: il y a 31 minutes
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Un incendie sévissant à 100km, au nord, de Madrid a ravagé plus de 13'000 hectares depuis jeudi.
Photo: IMAGO/Europa Press
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ATS Agence télégraphique suisse

Un incendie qui s'est déclaré jeudi à une centaine de kilomètres au nord de Madrid a pris de l'ampleur, réduisant en fumée plus de 13'000 hectares, ont annoncé dimanche les autorités locales. Plusieurs centaines de personnes ont été évacuées. 

Le feu de forêt, qui ravage la région de Guadalajara et notamment le parc naturel de la Sierra Norte, n'a pour l'instant pas fait de victimes, mais reste qualifié de «difficile» par le président régional Emiliano García-Page et les autorités locales sur X.

Environ 350 pompiers et militaires de l'UME (Unité militaire d'urgence) sont déployés sur la zone, aidés par 25 engins aériens, pour tenter de contrôler les flammes, a indiqué le poste de contrôle à la presse. Cet incendie s'est déclaré dans une région forestière et montagneuse, qui abrite des espèces menacées d'aigles, de loups et de papillons.

A Saragosse aussi

Ce feu de forêt vient s'ajouter à celui, «loin d'être stabilisé», qui s'est déclaré mercredi près de Saragosse, dans le nord-est, et a brûlé près de 16'000 hectares selon le dernier bilan fourni samedi soir par Roberto Bermúdez de Castro, chargé des questions de sécurité au sein du gouvernement régional de l'Aragon. Cet incendie n'a pas non plus fait de victime à ce stade.

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L'Espagne vient de vivre l'un des incendies les plus meurtriers de son histoire récente, un feu de forêt qui s'est déclaré en Andalousie le 9 juillet, faisant 13 morts et ravageant 7000 hectares. En première ligne du réchauffement climatique, le pays a connu ces dernières années des vagues de chaleur de plus en plus longues et fréquentes, avec des températures dépassant largement les 40°C, créant des conditions favorables à des feux dévastateurs.

Urgence climatique

En 2025, plus de 393'000 hectares y ont été ravagés par les flammes, selon le Système européen d'information sur les incendies de forêt (Effis), le pire bilan de l'histoire récente de l'Espagne. Près de 82'000 hectares ont été réduits en cendres depuis le début de l'année dans le pays, selon Effis.

L'an passé, «un tiers de la superficie totale brûlée en Europe» l'a été en Espagne, avait rappelé le Premier ministre Pedro Sánchez lorsqu'il s'était rendu sur les lieux du sinistre en Andalousie, insistant sur le fait que «les effets de l'urgence climatique s'aggravent» et alertant sur l'"été compliqué» à venir.

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