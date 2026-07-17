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Les habitants ont été évacués
Un terrible incendie ravage 100 maisons en Norvège

Un feu s'est déclaré vendredi à Drammen, en Norvège, détruisant plus de 100 logements. Plusieurs centaines d'habitants ont été évacués et un pompier blessé, alors que les flammes continuaient de progresser.
Publié: il y a 8 minutes
Un feu s'est déclaré vendredi à Drammen, en Norvège, détruisant plus de 100 logements.
Photo: IMAGO/NTB
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AFP Agence France-Presse

Un incendie dans une maison à Drammen, ville située à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest d'Oslo, s'est propagé et a détruit une centaine de logements vendredi, a annoncé la police norvégienne. Des hélicoptères de lutte anti-incendies survolaient en soirée la zone pour tenter d'éteindre le feu qui continuait de se développer, selon les images des médias norvégiens.

«Plus de 100 logements ont été entièrement détruits», a dit Frode Presthus, chef des opérations de police, aux médias norvégiens lors d'un point presse, précisant qu'un drone survolait la zone pour évaluer l'étendue des dégâts. Plusieurs centaines de personnes ont été évacuées et un pompier a été légèrement blessé, a précisé le responsable de la police, ajoutant qu'aucun disparu n'était signalé.

Des logements anciens en bois

Glenn Espen Kustner, un responsable du centre d'appel d'urgence de la ville, a indiqué à l'agence NTB qu'une soixantaine de pompiers était sur place mais que le réseau d'eau de la commune n'était pas conçu pour supporter les volumes d'eau requis.

Des camions citerne ont été envoyés sur place pour compléter l'alimentation en eau. Le terrain est escarpé et les habitations sont très proches les unes des autres et ce sont beaucoup de logements anciens en bois qui ont pris en feu, a ajouté le responsable des situations d'urgence.

Dans l'après-midi, la police avait diffusé une alerte à l'intention des habitants des quartiers proches de l'incendie, les invitant à fermer leurs portes et fenêtres et à couper la ventilation. Le premier signalement de l'incendie depuis une maison a été fait à environ 15H40 (13H40 GMT), et le temps chaud et sec a favorisé la propagation des flammes.


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