La décision du président des Etats-Unis d'autoriser la justice à diffuser les documents sur l'affaire Epstein démontre que la censure est devenue intenable. Un risque démesuré ou calculé?

1/5 Donald Trump a finalement fait volte face: il autorise la divulgation des documents jusque-là classifiés sur l'affaire Epstein. Photo: imago/UPI Photo

Richard Werly Journaliste Blick

Bien plus qu’une affaire judiciaire. Alors que le tout Washington, et les médias du monde entier, guettent la divulgation prochaine des documents jusque-là classés sur l’affaire Epstein, le nom de Donald Trump est désormais indissociable de l’histoire du financier et prédateur sexuel mort en prison le 10 août 2019.

Que peut réellement avoir fait Trump avec Epstein et les filles qui entouraient ce dernier en permanence, aux côtés de Ghislaine Maxwell, aujourd’hui en détention où elle bénéficie de conditions privilégiées? Rappel des faits en six étapes.

2024, la campagne qui ouvre le bal

Donald Trump a fait des promesses. Durant sa campagne présidentielle victorieuse de 2024, le candidat républicain a promis, à plusieurs reprises, de rendre publics l’intégralité des «Epstein Files», ces documents accumulés par les procureurs du département de la Justice en vue du procès du financier décédé en 2019, juste avant de rendre une nouvelle fois des comptes devant un tribunal.

Trump était obligé de faire cela car son amitié avec Epstein, à New York, est avérée. Elle a duré au moins une décennie durant laquelle les deux hommes se côtoyaient. Problème: à l’époque de sa campagne, l’actuel président des Etats-Unis ne savait pas que des documents non publiés le mentionnaient nommément. Il l’a appris en mai 2025, une fois son gouvernement constitué.

1985, retour à Mar-a-Lago

C’est dans son golf privé de Floride, acquis en 1985, que Donald Trump a peut-être commis des actes illégaux avec Jeffrey Epstein. Peut-être: il faut bien répéter ces deux verbes. Pour l’heure, rien n’est prouvé. Donald Trump nie toute implication ou connaissance d’activités illégales.

Mais les images, les messages et les e-mails entre les deux hommes confirment que Jeffrey Epstein, qui possédait une imposante villa à Palm Beach, à proximité de Mar-a-Lago, avait bien Trump dans son viseur. Ils évoluaient dans les mêmes cercles sociaux. Ils partageaient des soirées mondaines. Si les murs du golf privé de Trump pouvaient parler…

1984, les virées d’Atlantic City

C’est un des ex plus proches collaborateurs de Donald Trump qui l’affirme. Après avoir pour la première fois rencontré Jeffrey Epstein à Palm Beach, en Floride, alors qu’il recherche une villa – il achètera Mar-a-Lago quelques mois plus tard – l’ex-promoteur immobilier new-yorkais invite le financier à Atlantic City pour l’inauguration son casino et complexe hôtelier.

Le magazine américain Rolling Stone cite Jack O’Donnell, ancien cadre de l’établissement, selon lequel Trump et Epstein étaient liés. «A mes yeux, [Epstein] était son meilleur ami pendant mes quatre années là-bas» a-t-il affirmé à CNN. O’Donnell ajoute même que les deux hommes auraient un jour fait entrer illégalement des mineures dans le casino d’Atlantic City, où ils passaient beaucoup de temps.

Années 1990: l’amitié et la débauche?

C’est un document en soi, et il est déjà public. Les images les plus connues montrant Trump et Epstein ensemble proviennent d’une fête organisée par Trump en novembre 1992 à Mar-a-Lago, à l’occasion d’une soirée de la ligue nationale de football américain, filmée par la chaîne NBC. On y voit les deux hommes commenter les femmes présentes. «Regarde là-bas… elle est canon», murmure Trump. Epstein éclate de rire.

On voit aussi l’actuel chef de l’Etat danser et taper les fesses d’une invitée. Preuve de leur intimité: le financier et prédateur sexuel, alors connu pour ses virées dans son île des Caraïbes en compagnie de très jeunes femmes, assiste au mariage de Trump avec sa seconde épouse Marla Maples en 1993 (une fille en a résulté: Tiffany Ariana Trump, née le 13 octobre 1993 à West Palm Beach). Selon les registres de vol produits lors du procès Maxwell en 2021, Trump aurait volé dans les jets privés d’Epstein à sept reprises entre 1993 et 1997.

En 2000, le gala caritatif avec Melania

Est-ce Jeffrey Epstein, comme le dit la rumeur, qui aurait présenté Melania Trump à son mari? La Première dame des Etats-Unis poursuit en justice tous ceux qui osent brandir cette hypothèse. Le fait est que les deux hommes, et Melania, posent en tout cas ensemble lors d’un gala caritatif en 2000 à Mar-a-Lago. Une autre femme s’y trouve, dont on sait maintenant qu’elle orchestrait les parties fines et les massages sexuels de Jeffrey Epstein: Ghislaine Maxwell. La relation entre les deux hommes dure.

En 2002, Trump déclare à «New York Magazine»: «Je connais Jeff depuis 15 ans. Un type formidable. Et d’ajouter: Il aime les belles femmes autant que moi, et beaucoup d’entre elles sont plutôt jeunes. Aucun doute – Jeffrey adore sa vie sociale.» Pour rappel, quelques années plus tard, en 2005, Trump tient en coulisses d’une émission TV les propos suivants: «Je suis automatiquement attiré par les belles femmes, je les embrasse tout de suite, c’est comme un aimant. Je n’attends même pas. Et quand vous êtes une star, elles vous laissent faire. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Les attraper par la chatte…»

2003, la faille Maxwell

Ghislaine Maxwell, dans sa prison où elle purge une peine de vingt ans, demeure au cœur de l’affaire Trump-Epstein. Normal, car c’est elle qui l’a suscité en accumulant des lettres, dessins et emails d’amis d’Epstein dans un album d’anniversaire. Parmi les documents publiés en 2025 par la commission de surveillance du Congrès, figure un dessin attribué à Trump: un nu féminin accompagné d’un dialogue fictif entre les deux hommes. «Jeffrey, nous avons certaines choses en commun, lit-on. Les énigmes ne vieillissent jamais, tu as remarqué?»

La signature «Donald» apparaît au bas – signature que Trump nie être la sienne. On retrouve aussi dans ces documents une évocation d’un incident survenu en 2016, lorsqu’une plaignante anonyme accuse Trump et Epstein de l’avoir violée en 1994, alors qu’elle avait 13 ans. La plainte a été retirée juste avant la première élection présidentielle remportée par… Donald Trump.