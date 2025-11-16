Si le différend concernant le budget 2026 est clos et que le shutdown des institutions américaines appartient au passé, les démocrates peuvent désormais s'attaquer au point faible de Donald Trump: Jeffrey Epstein. Et ils ne s'en privent pas!

Que sait-il? Donald Trump avec sa future femme Melania, Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell à Mar-a-Lago en 2000. Photo: Getty Images

Guido Felder

Jeffrey Epstein, aujourd'hui décédé, représente une menace croissante pour Donald Trump. Dans d'anciens e-mails publiés mercredi, le délinquant sexuel – condamné et décédé en prison en 2019 – fait des révélations explosives: Trump aurait eu connaissance de ses agissements avec des jeunes filles et aurait fourni au Kremlin des informations compromettantes sur son ancien ami.

Avec la fin du blocage budgétaire, le Congrès américain peut de nouveau se pencher sur la question sensible des dossiers Epstein. Non seulement les démocrates, mais aussi un nombre croissant de républicains, exigent une enquête approfondie sur ses activités sordides de trafic sexuel – impliquant des mineures – et sur les personnes concernées. Un vote est prévu cette semaine à la Chambre des représentants en vue de la publication de tous les documents disponibles. Quel que soit le résultat, la situation risque de devenir délicate pour Trump.

Ce vote pourrait avoir trois conséquences possibles:

Scénario 1: divulgation de tous les dossiers

Ces documents révèlent ce que Trump sait réellement des activités de trafic sexuel d'Epstein impliquant de jeunes femmes, voire de très jeunes femmes, et s'il y a été impliqué de quelque manière que ce soit. Si l'implication du président actuel est avérée, des conséquences juridiques seront inévitables. Le soutien au sein de son propre parti s'en trouverait amoindri, et la probabilité d'une nouvelle procédure de destitution à son encontre augmenterait.

Scénario 2: publication partielle des dossiers

Afin de protéger les données des victimes, il pourrait y avoir une divulgation limitée de certains documents. Il est envisageable que les noms soient censurés. De nombreuses questions resteraient alors sans réponse. Les Américains critiques envers Trump ne s'en contenteront pas, mais une telle issue réduirait probablement la pression exercée sur lui.

Scénario 3: blocus supplémentaire

Si l'administration Trump persiste à dissimuler ces documents, cela ne fera qu'alimenter les rumeurs et les théories du complot. Le président américain risque ainsi une grave crise de confiance, même auprès de ses propres partisans. Et cela devrait avoir des répercussions sur les élections de mi-mandat à l'automne 2026. Si le blocage persiste, Trump aura besoin d'autres succès pour détourner l'attention de cette affaire.

Les dossiers Epstein divisent les républicains

Les démocrates publient les courriels d'Epstein au moment même où prend fin la plus longue paralysie gouvernementale de l'histoire des Etats-Unis, qui a largement immobilisé l'administration. Le Congrès dispose désormais d'une marge de manœuvre renouvelée pour s'attaquer au talon d'Achille de Trump.

Philipp Adorf, spécialiste républicain de l'Université de Bonn, a déclaré à Blick: «L'affaire Epstein est l'un des rares domaines où même le camp MAGA (Make America Great Again) hésite à tolérer ce qui est perçu comme une trahison de ses propres principes moraux.» De plus en plus de membres du Congrès proches du président collaborent dorénavant avec l'opposition. Trump avait promis à plusieurs reprises à ses partisans, durant la campagne électorale, qu'il mènerait une enquête approfondie sur l'affaire Epstein.

Contenu explosif

Dans l'un des mails datant de 2019, Epstein a écrit à l'attaché de presse Michael Wolff: «Bien sûr que Trump était au courant pour les filles lorsqu'il a demandé à Ghislaine d'arrêter.» Ghislaine Maxwell était alors la confidente d'Epstein. C'est également elle qui lui fournissait des jeunes filles. Elle purge une peine de 20 ans de prison pour ces faits. Elle a toujours innocenté le président. Les courriels publiés ne permettent à ce stade pas de savoir si Trump était réellement au courant des activités d'Epstein.

Un autre mail de 2018 montre qu'Epstein a proposé au Kremlin des informations explosives sur Trump. Le richissime délinquant nourrissait un désir de vengeance envers son ancien ami, avec lequel il s'était ensuite brouillé.

On ignore quelles informations ont été échangées. Cependant, Michael Adorf suppose que les Russes ne détiennent que peu ou pas d'éléments compromettants. Après s'être montré initialement très amical envers Vladimir Poutine, Trump a désormais adopté une position plus dure à l'égard du dirigeant du Kremlin. «Un président qui se sent vulnérable au chantage prendrait difficilement un tel risque», affirme l'universitaire.

La division est dangereuse pour Trump

L'accusation hâtive selon laquelle les dossiers Epstein relèvent d'un complot démocrate a perdu de sa force à la suite des récentes publications. Michael Adorf estime ainsi qu'il serait plus judicieux que Trump s'abstienne de toute obstruction ou, dans le cadre de directives claires visant à protéger les victimes, autorise au moins une forme de transparence contrôlée.

«Trump doit absolument éviter de donner l'impression d'une dissimulation», explique l'expert républicain. Cela ne ferait qu’accroître les doutes au sein de son propre parti et diviser les partisans de Trump. «C’est précisément ce qui ferait de cette affaire un véritable danger pour le président.»