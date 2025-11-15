Donald Trump nie toute connaissance des emails récemment révélés dans l'affaire Epstein.
Donald Trump a assuré vendredi ne rien savoir des emails de Jeffrey Epstein révélés cette semaine, à l'heure où ses propres liens avec le délinquant sexuel sont l'objet de nouvelles questions.
«Je ne sais rien de cela. (Sinon) cela aurait été dit il y a longtemps», a affirmé le président américain à bord d'Air Force One alors qu'il se rendait dans sa résidence en Floride.
L'affaire Epstein a été relancée récemment par la publication d'emails du financier new-yorkais dans lesquels il est notamment écrit que Donald Trump «savait à propos des filles» agressées sexuellement.
