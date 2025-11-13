Après la publication de plusieurs e-mails issus de la succession d’Epstein, le président américain Donald Trump s’est exprimé dans la soirée, affirmant que ces révélations ne sont qu’une manœuvre de diversion visant à détourner l’attention de l'affaire du shutdown.

Tout est de la faute des démocrates! C'est ainsi que l'on peut interpréter les nouveaux posts de Trump sur Truth Social. «Les démocrates essaient de ressasser le canular Jeffrey Epstein parce qu'ils feraient tout pour détourner l'attention des mauvais résultats qu'ils ont obtenus lors du shutdown et sur tant d'autres sujets», écrit Donald Trump mercredi soir sur la plateforme.

Le président américain fait ici référence à des e-mails provenant de la succession de Jeffrey Epstein, publiés mercredi par les démocrates de la commission de surveillance et de réforme de la Chambre des représentants. Ces messages indiquent que Trump a passé beaucoup de temps avec une certaine femme, dont le nom avait été noirci dans le courriel.

«Ils nous ont coûté 1500 milliards de dollars»

Les nouveaux e-mails font partie d'un vaste matériel remis par les exécuteurs testamentaires d'Epstein aux enquêteurs de la commission de surveillance du Congrès, qui enquête sur le cas Epstein depuis des mois.

Pour Donald Trump, cette publication est toutefois un signe clair que les démocrates veulent détourner l'attention d'un problème qui perdure actuellement. «Les démocrates nous ont coûté 1500 milliards de dollars avec leurs récentes manœuvres visant à paralyser notre pays de manière malveillante tout en mettant de nombreuses personnes en danger – et ils devraient en payer le juste prix.»

Et de poursuivre: «Il ne devrait pas y avoir de manœuvres de diversion en direction d'Epstein ou de quoi que ce soit d'autre, et tous les républicains impliqués devraient se concentrer uniquement sur la réouverture de notre pays et la réparation des dommages massifs causés par les démocrates.»

La Maison Blanche confirme le nom de Viriginia Giuffre

Dans le mail très discuté de 2011, Jeffrey Epstein écrivait à Ghislaine Maxwell: «Je veux que tu comprennes que le chien qui n'a pas aboyé, c'est Trump. Elle a passé des heures avec lui chez moi... il n'a pas été mentionné une seule fois».

La personne dont le nom a été masqué serait Virginia Giuffre, l'une des victimes les plus tristement célèbres de Jeffrey Epstein. Si le contexte global du mail n'est pas clair, la Maison Blanche a toutefois admis mercredi soir que le nom noirci était bien celui de Virginia Giuffre.

«Bien sûr qu'il était au courant»

Jeffrey Epstein, un délinquant sexuel condamné et retrouvé pendu dans sa cellule de prison en 2019, était accusé d'avoir abusé de nombreuses filles et jeunes femmes et de les avoir présentées à des célébrités. L'actuel président américain avait subi des pressions dans son propre camp dans cette affaire, car son gouvernement n'avait pas fait la lumière sur le scandale comme il l'avait promis. Il n'a toutefois jamais été possible de prouver que Trump avait commis une faute dans cette affaire.

«Bien sûr qu’il était au courant pour les filles, puisqu’il avait demandé à Ghislaine d’arrêter», avait écrit Jeffrey Epstein dans un courriel adressé au journaliste Michael Wolff. Ghislaine Maxwell, complice d’Epstein, purge actuellement une peine de 20 ans de prison pour trafic sexuel de mineures et autres délits.

La pression sur Trump pourrait s'intensifier prochainement: ce mercredi, la nouvelle représentante démocrate Adelita Grijalva prêtera serment à Washington. Son vote permettrait aux républicains et aux démocrates d'adopter une pétition bipartite exigeant la publication de tous les documents relatifs à Epstein. Cette mesure requiert 218 voix à la Chambre des représentants – il ne manque pour l'instant qu'une seule voix.