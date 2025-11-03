Trump s’est dit «désolé pour la famille royale» après le retrait du dernier titre militaire du prince Andrew, décidé par Londres à cause de ses liens avec Jeffrey Epstein. Le roi Charles III l’a aussi déchu de ses titres royaux face au scandale grandissant.

Trump s’est dit «désolé pour la famille royale» après le retrait du dernier titre militaire du prince Andrew. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Donald Trump s'est dit dimanche «désolé pour la famille» royale britannique, après que le ministre de la Défense John Healey de Londres ait annoncé qu'allait être retiré à l'ex-prince Andrew son dernier titre militaire honorifique. «C'est une chose terrible qui est arrivée à la famille. C'est une situation tragique. Je suis désolé pour la famille», a déclaré le président américain à bord de l'avion présidentiel, en réponse à une question d'un journaliste de l'AFP.

John Healey avait indiqué plus tôt que le gouvernement britannique allait retirer au frère du roi Charles III, mis en cause pour ses liens avec l'ex-financier et délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein, le dernier titre militaire honorifique qui lui restait. «Nous avons vu Andrew renoncer aux titres honorifiques qu'il occupait au sein de l'armée, et, toujours sous la houlette du roi, nous travaillons maintenant à lui retirer le dernier titre qu'il détient, celui de vice-amiral», a déclaré le ministre de la Défense à la BBC.

Il a également ajouté que le gouvernement suivrait les conseils du roi au sujet des médailles militaires obtenues par Andrew au cours de sa carrière. Le souverain britannique a annoncé jeudi que son frère cadet était déchu de ses titres royaux, face à la désapprobation croissante de l'opinion concernant les liens d'Andrew, 65 ans, avec Jeffrey Epstein, mort en prison en 2019, dans l'attente de son procès.

Le frère cadet du roi avait notamment participé à la guerre des Malouines en 1982, en tant que pilote d'hélicoptère dans la Royal Navy. Il a pris sa retraite de l'armée en 2001 après 22 ans de service.

Les mémoires de Virginia Giuffre

Andrew a toujours démenti avoir eu des relations sexuelles avec Virginia Giuffre, principale accusatrice de Jeffrey Epstein, à l'époque où elle était sous la coupe du milliardaire américain. Mais après de nouveaux détails contenus dans les mémoires posthumes de Virginia Giuffre, qui s'est suicidée en avril dernier, le roi a retiré tous ses titres à Andrew, désormais identifié comme Andrew Mountbatten Windsor.

De nouvelles révélations pourraient encore un peu plus ternir l'image de l'ex-prince. Dimanche, le «Sunday Times» affirme que ces dernières années, toute mention des victimes d'Epstein dans la communication du palais de Buckingham sur le scandale avait toujours été refusée par Andrew.

Dans leur communiqué diffusé jeudi, le roi Charles et la reine Camilla ont affirmé que «leurs pensées et leur plus grande sympathie ont été, et resteront, avec les victimes et les survivants de toutes formes d'abus». Et la semaine dernière, des documents publiés dans le cadre d'une procédure aux Etats-Unis, dévoilent un échange de mails entre Andrew et Epstein en 2010, peu après que l'Américain ait été libéré de prison où il purgeait une peine pour proxénétisme de mineurs. Dans un de courriels, Andrew déclarait notamment à Epstein qu'il serait «bien de se retrouver en personne».