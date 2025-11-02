Le gouvernement britannique compte retirer à l’ex-prince Andrew son dernier titre militaire de vice-amiral, en raison de ses liens avec l'Affaire Epstein. Andrew continue pourtant de nier son implication, malgré de nouvelles révélations.

L'ex-prince Andrew est désormais déchu de tous ses titres royaux. Photo: KEYSTONE

Le gouvernement britannique va retirer à l'ex-prince Andrew, frère du roi Charles III, le dernier titre militaire honorifique qui lui reste, a indiqué dimanche le ministre de la Défense John Healey.

Le souverain britannique a annoncé jeudi que son frère cadet était déchu de ses titres royaux. Cette décision fait suite à la désapprobation croissante de l'opinion concernant les liens d'Andrew avec le financier américain et criminel sexuel Jeffrey Epstein, mort en 2019.

«Nous avons vu Andrew renoncer aux titres honorifiques qu'il occupait au sein de l'armée, et, toujours sous la houlette du roi, nous travaillons maintenant à lui retirer le dernier titre qu'il détient: celui de vice-amiral», a déclaré le ministre de la Défense à la BBC.

Il a également ajouté que le gouvernement suivrait les conseils du roi au sujet des médailles militaires obtenues par Andrew au cours de sa carrière. Le frère cadet du roi avait notamment participé à la guerre des Malouines en 1982, en tant que pilote d'hélicoptère dans la Royal Navy. Il a pris sa retraite de l'armée en 2001, après 22 ans de service.

Son implication dans l'Affaire Epstein

Andrew a toujours démenti avoir eu des relations sexuelles avec Virginia Giuffre, principale accusatrice de Jeffrey Epstein, à l'époque où elle était sous la coupe du milliardaire américain. Mais après de nouveaux détails contenus dans les mémoires posthumes de Virginia Giuffre, qui s'est suicidée en avril dernier, le roi a retiré tous ses titres à Andrew. Il est désormais identifié comme Andrew Mountbatten Windsor.

D'autant plus que de nouvelles révélations pourraient bien ternir davantage l'image de l'ex-prince. Dimanche, le «Sunday Times» écrit que ces dernières années, toute mention des victimes d'Epstein dans la communication du palais de Buckingham vis-à-vis du scandale avait toujours été refusée par Andrew.

La semaine dernière, des documents publiés dans le cadre d'une procédure aux Etats-Unis, dévoilent un échange de mails entre Andrew et Epstein en 2010. Celui-ci s'est produit peu après que l'Américain a été libéré de prison où il purgeait une peine pour proxénétisme de mineurs. Dans un des courriels, l'ex-prince Andrew déclarait notamment à Epstein qu'il serait «bien de se retrouver en personne».