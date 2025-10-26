Le prince Andrew, empêtré dans l'affaire Epstein, fait face à une pression croissante pour qu'il quitte sa résidence royale. Des révélations sur son bail viennent exacerber des critiques toujours plus virulentes depuis la parution des mémoires de Virginia Giuffre.

Le prince Andrew vit dans une résidence de 30 pièces... et ça ne passe plus

Le prince Andrew restera-t-il longtemps dans sa résidence? Photo: AP

AFP Agence France-Presse

La pression ne cesse de monter au Royaume-Uni sur le prince Andrew, empêtré dans les scandales et l'affaire Epstein, pour qu'il quitte au plus vite la résidence royale de 30 pièces dans laquelle il vit à Windsor. Le domaine est situé à 30 km Londres.

Des journalistes campent depuis jeudi soir et encore dimanche matin à l'entrée de Royal Lodge, et de son domaine de 40 hectares, où vit depuis plus de 20 ans le prince Andrew, le frère du roi Charles III. Selon la presse britannique, Andrew, 65 ans, est en discussion avec des conseillers de Charles III pour qu'il quitte cette résidence.

Déjà banni de la famille royale en 2019, Andrew a annoncé le 17 octobre renoncer à l'utilisation de ses titres royaux. Mais cela n'a pas suffi à apaiser les critiques, surtout après la publication mardi des mémoires posthumes de Virginia Giuffre, la principale accusatrice dans l'affaire du pédocriminel Jeffrey Epstein.

Pas de loyé payé depuis 2003

Elle raconte avoir été contrainte à des relations sexuelles avec Andrew à trois reprises, dont au moins deux quand elle avait 17 ans. Le prince a toujours nié ces accusations. Par ailleurs, le «Times» a révélé mardi que le prince n'avait pas payé de loyer depuis 2003 pour vivre à Royal Lodge et que le bail courait jusqu'en 2078. Il y réside avec son ex-épouse Sarah Ferguson.

Ce journal affirme dimanche qu'Andrew est confronté à «une double offensive du Parlement et du palais de Buckingham visant à le dépouiller de son titre de duc et à le bannir» de Windsor. Selon le «Sunday Times», des députés du parti libéral-démocrate envisagent d'organiser un débat à la chambre des Communes sur l'avenir d'Andrew.

Ils défieraient ainsi les conventions parlementaires «empêchant généralement les politiques de critiquer la famille royale». «Nous devons envisager toutes les options (...) afin de garantir que le Parlement puisse examiner cette affaire de manière appropriée», a dit à l'AFP une source au sein de ce parti.

Nouvelle résidence pour William

Même si le prince a annoncé renoncer à l'utilisation de son titre de duc, une loi du Parlement est nécessaire pour le lui retirer officiellement. Par ailleurs, selon le «Daily Mail», le prince William et son épouse Kate s'apprêtent dans les prochains jours à emménager dans une nouvelle résidence, située à moins de deux kilomètres de Royal Lodge.

Le prince héritier du trône voudrait, selon ce journal, qu'Andrew ait auparavant quitté Royal Lodge. Cette propriété fait partie du Crown Estate, un organisme qui gère les biens immobiliers de la Couronne pour le compte des contribuables britanniques.