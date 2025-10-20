Dernière mise à jour: il y a 39 minutes

Publié: il y a 57 minutes

En 2011, le prince Andrew aurait demandé à un garde du corps d’obtenir des informations compromettantes sur Virginia Giuffre, qui l'accusait d'agression sexuelle. Cette enquête aurait été commanditée juste avant la publication d’une photo clé le montrant avec elle.

Le prince Andrew aurait tenté de salir la réputation de Virginia Giuffre par une enquête

1/4 Selon un journal britannique, le prince Andrew aurait demandé à un agent d'enquêter sur Virginia Giuffre. Photo: Getty Images

Gabriel Knupfer

L'affaire Epstein est loin d'être terminée pour la famille royale britannique. Ce vendredi 17 octobre, le prince Andrew a dû renoncer à ses titres royaux. Une défaite humiliante, d'autant que l'aristocrate anglais avait tenté de redorer son blason.

Selon le journal britannique «Mail on Sunday», le prince Andrew aurait en effet sollicité l’un de ses gardes du corps en 2011 pour obtenir des informations compromettantes sur Virginia Giuffre, qui l’a accusé d’agression sexuelle en 2001 et dont le livre autobiographique sortira à titre postume le 21 octobre prochain.

Concrètement, Andrew aurait voulu savoir s'il existe des antécédents judiciaires contre Virginia Giuffre. Toujours selon le «Mail on Sunday», il aurait à cette fin transmis sa date de naissance et son numéro de sécurité sociale à l'agent.

Juste avant la publication de la célèbre photo

Le moment était particulièrement critique pour le monarque: quelques jours plus tard sortait la photo, désormais très connue, du prince Andrew enlaçant Virginia Giuffre, alors mineure.

Aujourd'hui encore, il n'est pas clair si le fonctionnaire a accepté la demande du Prince Andrew ou non. En outre, la famille de Virginia Giuffre a déclaré qu'elle n'avait aucun casier judiciaire.

Le prince Andrew fait l'objet de critiques depuis des années en raison de ses liens étroits avec Jeffrey Epstein. Virginia Giuffre n'avait que 17 ans lorsqu'elle l'a accusé d'abus, ce que l'aristocrate britannique continue de nier formellement.