DE
FR

La contre-attaque de l'aristocrate
Le prince Andrew aurait tenté de salir la réputation de Virginia Giuffre par une enquête

En 2011, le prince Andrew aurait demandé à un garde du corps d’obtenir des informations compromettantes sur Virginia Giuffre, qui l'accusait d'agression sexuelle. Cette enquête aurait été commanditée juste avant la publication d’une photo clé le montrant avec elle.
Publié: il y a 57 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 39 minutes
Partager
Écouter
1/4
Selon un journal britannique, le prince Andrew aurait demandé à un agent d'enquêter sur Virginia Giuffre.
Photo: Getty Images
RMS_Portrait_AUTOR_1108.JPG
Gabriel Knupfer

L'affaire Epstein est loin d'être terminée pour la famille royale britannique. Ce vendredi 17 octobre, le prince Andrew a dû renoncer à ses titres royaux. Une défaite humiliante, d'autant que l'aristocrate anglais avait tenté de redorer son blason.

Selon le journal britannique «Mail on Sunday», le prince Andrew aurait en effet sollicité l’un de ses gardes du corps en 2011 pour obtenir des informations compromettantes sur Virginia Giuffre, qui l’a accusé d’agression sexuelle en 2001 et dont le livre autobiographique sortira à titre postume le 21 octobre prochain.

Concrètement, Andrew aurait voulu savoir s'il existe des antécédents judiciaires contre Virginia Giuffre. Toujours selon le «Mail on Sunday», il aurait à cette fin transmis sa date de naissance et son numéro de sécurité sociale à l'agent.

Juste avant la publication de la célèbre photo

Le moment était particulièrement critique pour le monarque: quelques jours plus tard sortait la photo, désormais très connue, du prince Andrew enlaçant Virginia Giuffre, alors mineure.

A lire aussi
Le renoncement du prince Andrew donnerait raison à sa victime
La famille Giuffre en est sûre
Le renoncement du prince Andrew donnerait raison à sa victime
Elon Musk et le prince Andrew cités dans de nouveaux documents sur Jeffrey Epstein
Les invités du criminel
Elon Musk et le prince Andrew cités dans les documents Epstein

Aujourd'hui encore, il n'est pas clair si le fonctionnaire a accepté la demande du Prince Andrew ou non. En outre, la famille de Virginia Giuffre a déclaré qu'elle n'avait aucun casier judiciaire.

Le prince Andrew fait l'objet de critiques depuis des années en raison de ses liens étroits avec Jeffrey Epstein. Virginia Giuffre n'avait que 17 ans lorsqu'elle l'a accusé d'abus, ce que l'aristocrate britannique continue de nier formellement.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Présenté par
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Tout savoir sur la location de skis et de snowboards
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Sourire, c’est bon pour la santé!
Présenté par
Sourire, c’est bon pour la santé!
5 bonnes raisons de sourire davantage
Sourire, c’est bon pour la santé!
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Avec vidéo
Présenté par
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
15 bons plans secrets
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Anticiper sa prévoyance permet de garantir les prestations de vieillesse et de réaliser ses rêves.
Présenté par
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Planifier tôt pour économiser
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus