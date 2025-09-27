Dernière mise à jour: il y a 12 minutes

D'après la BBC, le multimilliardaire Elon Musk ainsi que le prince Andrew sont cités dans de nouveaux documents concernant l'Affaire Jeffrey Epstein. Ces derniers ont été publiés par les démocrates du Congrès américain.

Elon Musk et le prince Andrew cités dans de nouveaux documents sur Jeffrey Epstein

Un mémo interne du 6 décembre 2014 révèle qu’Elon Musk aurait été invité sur l’île privée de Jeffrey Epstein. Photo: AP

Dimitri Faravel Journaliste Blick

Les démocrates ont lâché une bombe. De nouveaux documents liés au criminel sexuel Jeffrey Epstein ont été publiés par la commission de surveillance de la Chambre des représentants américaine. Comme le révèle la BBC ce samedi 27 septembre, ces documents citent plusieurs personnalités, dont Elon Musk et le prince Andrew.

Un document interne daté du 6 décembre 2014 indique qu’Elon Musk aurait en effet été invité sur l’île privée d’Epstein. L'homme le plus riche du monde aurait par la suite affirmé avoir décliné cette invitation. En parallèle, une liste de passagers datant de mai 2000 indique que le prince Andrew se trouvait à bord d’un vol New Jersey-Floride en compagnie de Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell, condamnée en 2021.

D'autres noms y sont listés

Ce registre expurgé mentionne aussi deux paiements liés à des massages pour un certain «Andrew» en 2000, sans pour autant confirmer s’il s’agit bien du prince. Ce dernier a toujours nié toute implication dans les crimes d’Epstein. Les archives montrent toutefois qu’il se trouvait bien aux Etats-Unis à cette période.

Les noms d’autres personnalités apparaissent également dans ces documents, comme Peter Thiel, Steve Bannon ou encore Bill Gates, qui a déjà qualifié ses rencontres avec Epstein d’ « erreurs». Rien ne prouve en effet que les personnes citées étaient au courant des activités criminelles d’Epstein.

Quoi qu'il en soit, les démocrates appellent à une transparence totale. En face, le camp républicain les accuse d’exploiter politiquement l’affaire.