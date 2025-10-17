Le prince Andrew aurait décidé de renoncer à tous ses titres, rapportent plusieurs médias britanniques. Une information confirmée par l'AFP.

1/5 Le scandale du prince Andrew prend de l'ampleur. En conséquence, il doit renoncer à tous ses titres. Photo: Getty Images

Saskia Schär

Selon les médias britanniques, le prince Andrew renonce à tous ses titres royaux. Le roi Charles aurait atteint un «point de bascule», au vu des scandales qui continuent d'éclabousser son frère. Une information confirmée par l'AFP ce vendredi soir.

Un point de bascule

Plus tôt dans la journée, «The Mirror» a cité une source royale anonyme en disant: «On a l'impression d'atteindre un point de bascule.» On espère qu'Andrew agira «honorablement» et renoncera volontairement à ses titres.

Le prince Andrew s'est exprimé dans un communiqué et a expliqué qu'après avoir discuté avec le roi et la famille, il était arrivé à la conclusion que les spéculations permanentes autour de sa personne détournaient l'attention du travail de la famille royale. Il a toujours fait passer son devoir envers sa famille et son pays en premier et continuera à le faire maintenant.

Selon le «Daily Mail», des discussions étaient en cours vendredi après-midi à Buckingham Palace, au cours desquelles le roi Charles III a débattu de l'avenir de son frère. En toile de fond, des inquiétudes croissantes au sein de la famille royale concernant les liens d'Andrew avec Jeffrey Epstein, un délinquant sexuel condamné, ainsi que des contacts présumés avec une espionne chinoise.

Selon le rapport, le prince de 65 ans va désormais renoncer à tous ses titres, y compris celui de duc d'York. Il aurait été soumis à une forte pression de la part du roi. Andrew serait également retiré de l'ordre de la Jarretière, mais resterait prince, étant donné qu'il est né fils de la reine Elizabeth II.

Sarah Ferguson aussi concernée

L'ex-femme d'Andrew, Sarah Ferguson, devrait aussi renoncer à son titre de duchesse de York. «The Mirror» rapporte que le roi Charles avait précédemment envisagé de retirer le titre de duc à son frère après une série de nouveaux scandales.