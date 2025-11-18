Larry Summers, ex-président d'Harvard et ministre sous Clinton, se retire de la vie publique après ses échanges avec Epstein.
Larry Summers, ministre américain des Finances sous Bill Clinton devenu président de l'université Harvard dans les années 2000, a annoncé lundi se retirer de la vie publique après la publication de sa correspondance électronique avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein.
«J'assume l'entière responsabilité de ma décision malavisée de continuer à communiquer avec M. Epstein, a-t-il déclaré dans un communiqué. Tout en continuant à remplir mes obligations d'enseignant, je me retirerai de mes engagements publics dans le cadre d'un effort plus large visant à rétablir la confiance et à réparer la relation avec mes proches.»
Développement suit.
