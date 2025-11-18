Publié: il y a 23 minutes

Larry Summers, ancien ministre des Finances et président de Harvard, se retire de la vie publique après la diffusion de ses échanges avec Jeffrey Epstein. Il assume sa responsabilité et conservera seulement ses fonctions d’enseignement.

L'ex-ministre américain des Finances Larry Summers assume ses liens avec Jeffrey Epstein

Il se retire de la vie publique

Larry Summers, ex-président d'Harvard et ministre sous Clinton, se retire de la vie publique après ses échanges avec Epstein. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Larry Summers, ministre américain des Finances sous Bill Clinton devenu président de l'université Harvard dans les années 2000, a annoncé lundi se retirer de la vie publique après la publication de sa correspondance électronique avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein.

«J'assume l'entière responsabilité de ma décision malavisée de continuer à communiquer avec M. Epstein, a-t-il déclaré dans un communiqué. Tout en continuant à remplir mes obligations d'enseignant, je me retirerai de mes engagements publics dans le cadre d'un effort plus large visant à rétablir la confiance et à réparer la relation avec mes proches.»

Développement suit.