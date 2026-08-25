Un juge fédéral de New York a rejeté la demande de Ghislaine Maxwell d'annuler sa condamnation pour trafic sexuel. Ghislaine Maxwell, complice de Jeffrey Epstein, purge une peine de 20 ans depuis sa condamnation en 2021.

La complice de Jeffrey Epstein reste en prison pour 20 ans

La complice de Jeffrey Epstein reste en prison pour 20 ans

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Un juge fédéral américain a rejeté la demande de Ghislaine Maxwell, condamnée en 2021 à 20 ans de prison pour trafic sexuel, d'annuler sa peine. Maxwell, complice de Jeffrey Epstein, avait invoqué des violations de ses droits constitutionnels, mais le juge a jugé ses arguments infondés

Le gouvernement américain a publié en juillet 2025 3,5 millions de pages de documents liés à Epstein, révélant ses liens avec des personnalités influentes malgré l'absence de nouvelles preuves accablantes

Ghislaine Maxwell, 64 ans, refuse de collaborer avec les autorités, exigeant une clémence de Donald Trump pour parler, alors que celui-ci nie toute implication avec les crimes d'Epstein

AFP Agence France-Presse

Un juge fédéral américain a rejeté mardi une demande de Ghislaine Maxwell, principale complice du criminel sexuel Jeffrey Epstein, visant à faire annuler sa condamnation pour trafic sexuel. Seule personne à avoir été condamnée pour un crime en lien avec l'ancien homme d'affaires, mort en 2019 dans une cellule de sa prison de New York alors qu'il attendait son procès, elle avait écopé d'une peine de 20 ans de détention. Dans sa décision, le juge Paul Engelmayer a estimé que les arguments soulevés par Ghislaine Maxwell, selon lesquels ses droits constitutionnels avaient été bafoués lors de son procès et de sa condamnation, étaient dénués de fondements sérieux.

Aujourd'hui âgée de 64 ans, la fille de du magnat de la presse britannique Robert Maxwell avait été reconnue coupable en 2021 d'avoir fourni à Jeffrey Epstein des jeunes filles mineures. La mort de l'homme d'affaires new-yorkais a alimenté d'innombrables théories du complot selon lesquelles il aurait été assassiné pour empêcher des révélations embarrassantes sur des personnalités de premier plan.

Donald Trump, qui avait fait miroiter à sa base des révélations fracassantes sur ce dossier, a subi un retour de flamme depuis que son gouvernement a annoncé en juillet 2025 n'avoir découvert aucun élément nouveau qui justifierait la publication de documents supplémentaires. L'administration y a finalement été contrainte par le Congrès et le ministère de la Justice a publié 3,5 millions de pages mettant notamment en lumière les liens étroits du criminel sexuel avec de nombreuses personnalités du monde des affaires et de la politique.

Refus de s'exprimer

Donald Trump, qui a entretenu une longue relation amicale avec Jeffrey Esptein avant de prendre ses distances avec lui, a toujours affirmé n'avoir rien su de ses agissements. En février dernier, Ghislaine Maxwell avait refusé de s'exprimer devant une commission de la Chambre des représentants. Son avocat avait expliqué qu'elle ne parlerait que si Donald Trump lui accordait une mesure de clémence.



