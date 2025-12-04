DE
FR

L'ex-compagne d'Epstein
Ghislaine Maxwell relance la bataille pour sa remise en liberté

Ghislaine Maxwell, condamnée à 20 ans pour trafic sexuel, dépose une requête pour obtenir sa libération. Cette démarche intervient alors que la pression politique et médiatique s’intensifie autour de la publication des dossiers liés à l’affaire Epstein.
Publié: il y a 9 minutes
Ghislaine. Maxwell est l'ex-compagne de Jeffrey Epstein.
Photo: Patrick McMullan via Getty Image
SOLENE_FACE (1).png
Solène MonneyJournaliste Blick

Alors que l’ombre de l’affaire Epstein continue de peser sur la justice américaine et l’administration Trump, Ghislaine Maxwell, compagne de longue date du financier déchu, relance les projecteurs sur son dossier. La Britannique, désormais incarcérée pour trafic sexuel, a déposé mercredi 3 décembre devant le tribunal fédéral de Manhattan une lettre annonçant son intention de demander sa libération.

Dans ce courrier, les motifs juridiques de sa requête ne sont pas détaillés, mais son avocat indique qu’elle envisage de déposer une pétition de type habeas corpus – une procédure permettant de contester la légalité de sa détention. Elle entend se représenter seule, sans avocat. L’ancienne mondaine avait déjà été transférée d’une prison fédérale à sécurité standard en Floride vers un camp pénitentiaire à sécurité minimale au Texas.

Cette décision était intervenue, environ une semaine après son interrogatoire de deux jours par l’ancien avocat de Trump. Et même dans cette prison à sécurité minimale, Ghislaine Maxwell aurait encore droit à des privilèges.

Condamnation contestée

La lettre rédigée par son avocat laisse entendre que Ghislaine Maxwell contestera sa condamnation de décembre 2021. Celle-ci était intervenue à l’issue d’un procès d’un mois où le jury l’avait reconnu coupable notamment de complot en vue de trafic sexuel et de trafic sexuel d’une mineure.

A lire aussi
Des images inédites de l'île d'Epstein ont été révélées
«Un aperçu troublant»
Des images inédites de l'île d'Epstein révélées
Le traitement VIP de Ghislaine Maxwell en prison fait scandale
Au cœur de l’affaire Epstein
Le traitement VIP de Ghislaine Maxwell en prison fait scandale

Cette lettre arrive environ deux mois après que de hauts responsables du ministère de la Justice ont informé Donald Trump que son nom figurait dans l’affaire. Ce dossier est devenu un boulet pour le président américain, qui laissait entendre qu’il rendrait public les documents s’il était élu. Mais une fois au pouvoir, son ministère de la Justice avait déclaré qu’aucune autre information ne serait divulguée, provoquant un vrai tollé jusque dans ses propres rangs MAGA.

Publication des dossiers

Mais coup de théâtre, après avoir freiné des quatre fers, Donald Trump a indiqué être en faveur de la divulgation des dossiers Epstein. Sa décision est intervenue après la publication d’email entre Ghislaine Maxwell et Jeffrey Epstein avançant que Trump «savait pour les filles».

La procureure générale Pam Bondi a fait une demande, signée par Trump, pour lever le secret autour des documents relatifs à l’enquête du grand jury concernant Ghislaine Maxwell. La même demande a été déposée pour les dossiers visant Jeffrey Epstein.

Le financier au centre de ce réseau de trafic, avait été retrouvé mort dans sa cellule en 2019. Il était en attente de jugement pour des accusations similaires à celles reprochées à Maxwell.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus