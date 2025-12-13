DE
Une révélation explosive
Des photos inédites d'Epstein montre des «actes sexuels»

Les démocrates du Congrès américain ont rendu publiques des photos appartenant à Jeffrey Epstein dans lesquelles il apparaît avec plusieurs personnalités publiques. Un député affirme que d'autres photos – non publiées pour l'instant – documentent des actes sexuels.
Publié: il y a 28 minutes
Suhas Subramanyam a fait une révélation explosive après la publication des nouvelles photos d'Epstein.
Marian Nadler

Vendredi, les démocrates du Congrès américain ont publié de nouvelles photos appartenant au délinquant sexuel Jeffrey Epstein. Parmi les personnes présentes se trouvent de nombreuses personnalités publiques, dont le président américain Donald Trump, ami proche d’Epstein pendant de nombreuses années. 

Peu après la publication des photos, un élu démocrate a fait une nouvelle révélation fracassante. Suhas Subramanyam, de l'Etat américain de Virginie, a affirmé sur CNN, dans l'émission «The Arena with Kasie Hunt», que d'autres photos, jusqu'alors inédites, montraient des personnes se livrant à des actes sexuels. Interrogé sur l'éventuelle implication d'autres hommes que Jeffrey Epstein dans ces actes, Suhas Subramanyam a répondu que des parlementaires menaient actuellement une enquête pour examiner la question.

«De nombreuses personnes impliquées»

«La dernière fois que nous avions autant de photos, nous avions essayé de les publier progressivement, a déclaré le démocrate. A présent, nous essayons de sélectionner avec soin ce que nous publions.» Avant d'ajouter: «Il est certain que de nombreuses personnalités sont impliquées dans certains de ces actes.»

Vendredi, les démocrates de la commission de surveillance de la Chambre des représentants ont publié 19 nouvelles photos appartenant à Jeffrey Epstein. Mais d'après le journal «The Hill», ils en détiennent 95'000. Les visages des femmes photographiées ont été caviardés avec des barres noires pour empêcher leur identification.

Des dossiers bientôt publiés?

L'une des photos montre une pile de préservatifs, chacun orné d'une caricature de Trump. Sous la photo de Trump, on peut lire la légende: «Je suis ENORME!»

Sur l'une des photos, on peut voir une pile de préservatifs, avec une caricature de Trump et la légende: «Je suis ENORME».
Photo: AFP

Trump nie catégoriquement toute malversation en lien avec Epstein. Il accuse les démocrates de mener une «chasse aux sorcières» en choisissant avec soin quelles photos publier, révélant ainsi ses liens avec le financier tombé en disgrâce. 

Aux Etats-Unis, les citoyens attendent avec impatience que le ministère de la Justice publie tous les dossiers concernant Epstein. En effet, le Congrès a adopté la loi sur la transparence des dossiers Epstein le mois dernier, et Trump l'a promulguée.

