Une photo affichée dans le bureau de Jeffrey Epstein alimente les spéculations. On y voit une personne, dont l'identité est inconnue, assise sur un canapé. La commission républicaine continue d'examiner des milliers de documents provenant de la succession d'Epstein.

Quelle est cette mystérieuse photo posée sur le bureau d'Epstein?

Daniel Macher

Après la publication de 19 photos jusqu'ici inconnues provenant de l'héritage de Jeffrey Epstein, condamné pour agression sexuelle, une photo en particulier suscite la polémique. Sur l'image, Jeffrey Epstein est assis à son bureau, avec en face de lui Steve Bannon, l'ancien stratège de Trump. Pourtant, ce n'est pas la rencontre en elle-même qui suscite actuellement le débat, mais une photo bien visible sur le bureau d'Epstein.

La photo floue montre apparemment une personne allongée sur le côté d'un canapé. Ses jambes sont nues, son torse partiellement recouvert et le visage est rendu méconnaissable par une barre noire. On ignore encore s'il s'agit d'un adulte. Les membres du comité soulignent qu'aucune des images publiées ne montre un comportement punissable. Mais les réseaux sociaux sont en ébullition.

«Pourquoi y a-t-il une telle photo sur la table?»

Sur X, l'extrait circule déjà en de nombreuses variantes, souvent agrandies ou retravaillées en couleur. Un utilisateur écrit: «Si c'est inoffensif, pourquoi fallait-il noircir le visage?» Un autre demande: «Pourquoi y a-t-il une telle photo sur la table et pourquoi précisément lors de cette conversation?»

D'autres voix appellent à la prudence: «La photo est tellement floue qu'on ne peut absolument rien y voir.» Un quatrième commentaire résume le scepticisme de beaucoup: «Nous ne savons pas de qui il s'agit, quand cela s'est passé et si c'est même pertinent.»

Une chose est sûre: l'origine de la photo de table est jusqu'à présent tout aussi inexpliquée que le contexte de la rencontre entre Jeffrey Epstein et Steve Bannon. La commission dirigée par les républicains, qui a déjà publié des dizaines de milliers de documents provenant de la succession d'Epstein, continue d'examiner le matériel. La question de savoir si l'image énigmatique pourra un jour être clairement attribuée reste ouverte.