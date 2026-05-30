Des milliers de manifestants ont bloqué samedi une autoroute clé reliant l'Allemagne à l'Italie via le col du Brenner, dénonçant le bruit et la pollution causés par les 2,4 millions de camions qui l'ont empruntée en 2025.

Des milliers de manifestants bloquent une des principales autoroutes européennes

Des milliers de manifestants bloquent une des principales autoroutes européennes

AFP Agence France-Presse

Une manifestation organisée samedi en Autriche contre le bruit et la pollution générés notamment par les poids lourds a bloqué l'une des principales autoroutes d'Europe, reliant l'Allemagne à l'Italie, sans toutefois entraîner des perturbations aussi graves qu'attendues. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées sur un tronçon de cet axe franchissant le col du Brenner, qui relie les parties nord et sud de l'Europe, la portion autrichienne constituant l'une des principales routes menant au territoire italien à travers les Alpes, selon un correspondant de l'AFP sur place.

«Nous voulons faire passer un message à Bruxelles et au gouvernement fédéral à Vienne pour leur dire que les choses ne peuvent absolument pas et ne doivent pas continuer ainsi, avec ce trafic qui ne cesse d'augmenter ici», a déclaré à l'AFP Karl Muehlsteiger, l'organisateur de la manifestation, à Matrei am Brenner, dans le Tyrol (ouest).

«C'est un problème qui dure depuis très, très longtemps. Cela traîne depuis des années, (...) la population n'en peut plus, c'est devenu insupportable», a regretté M. Muehlsteiger, qui est le maire de cette ville, évoquant la pollution, le bruit et les embouteillages qui affectent les localités situées le long de l'autoroute.

«Aucun embouteillage significatif»

Les habitants du Tyrol se plaignent depuis longtemps de l'intense circulation sur cette autoroute, notamment du passage des camions. Pour permettre le déroulement de la manifestation, les autorités ont fermé à tout transit une partie de cet axe et les routes adjacentes de 11h00 (09h00 GMT) à 19h00 (17h00 GMT). Le club automobile autrichien OeAMTC a de son côté recommandé aux automobilistes d'éviter de traverser le Tyrol ce jour-là.

L'OeAMTC a toutefois souligné dans la matinée qu'il n'y avait «aucun embouteillage significatif». L'association allemande des automobilistes (ADAC) a confirmé l'absence de bouchons du côté allemand. En revanche, la compagnie des chemins de fer italiens Trenitalia a signalé d'importantes perturbations du trafic ferroviaire sur la ligne Brenner-Vérone pendant le rassemblement de protestation, en raison d'un «acte malveillant commis par des inconnus».

Des millions de camions par an

La circulation des poids lourds à travers le col du Brenner a fortement augmenté, avec plus de 2,4 millions de camions recensés l'an dernier, selon l'organisation spécialisée VCOe. À titre de comparaison, 860'000 camions ont traversé la Suisse voisine via quatre axes de transit, a-t-elle précisé. En 1991, seuls 900'000 poids lourds avaient franchi le col du Brenner, selon des statistiques routières.

L'Autriche est depuis des années en désaccord avec la Commission européenne, qui estime que toute interdiction de circulation des camions risque de perturber le trafic routier au sein de l'UE. En 2023, la Cour de justice de l'UE avait suspendu une mesure autrichienne qui prohibait la circulation de ces véhicules sur une portion de cette autoroute en raison en particulier de son impact environnemental.