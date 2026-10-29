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Enquête contre le père de Meghan Markle
Un courrier ignoré en 2019 plonge la police britannique dans la tourmente

La police britannique enquête sur une lettre de 2019 accusant Thomas Markle, père de Meghan, de crimes graves. La police des polices et des services étrangers sont saisis.
Publié: il y a 3 minutes
La police philippine a saisi du matériel pédopornographique à l'ancien domicile du suspect.
Photo: Channel 5
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AFP Agence France-Presse

La police de Londres a demandé jeudi à la police des polices britannique d'établir si elle aurait dû transmettre en 2019 aux autorités judiciaires compétentes une lettre détaillant des accusations contre le père de Meghan Markle, l'épouse du prince Harry. La police philippine a confirmé dimanche avoir retrouvé une «importante quantité de matériel pédopornographique» à l'ancien domicile de Thomas Markle, selon le ministre de l'Intérieur de ce pays où il résidait alors.

La duchesse de Sussex s'était dite «profondément bouleversée» par ces révélations, et a révélé qu'elle n'avait jamais permis à son père de rencontrer ses enfants à la suite de précédentes allégations. Thomas Markle, 82 ans, a lui qualifié ces accusations de «tas de mensonges».

Signalement volontaire

Meghan Markle avait indiqué avoir eu connaissance en 2019 d'une lettre envoyée à la police chargée de la protection des membres de la famille royale, contenant des «allégations troublantes et inquiétantes» concernant son père.

«L'auteur de cette lettre disait vouloir faire part de ses inquiétudes concernant la sécurité de la duchesse de Sussex. Même si la lettre ne contenait en réalité aucune information liée à des questions de sécurité, elle comportait un certain nombre d'accusations concernant des infractions présumées commises hors du Royaume-Uni», a déclaré jeudi le commandant de police Adam Slonecki dans un communiqué.

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La police avait déjà reconnu samedi ne pas avoir transmis la lettre aux autorités judiciaires concernées et avait alors indiqué «examiner» la nécessité de saisir la police des polices. C'est maintenant chose faite.

«Un signalement volontaire a été effectué auprès de la police des polices», a indiqué Slonecki, précisant que la police londonienne allait aussi saisir maintenant «plusieurs services de police étrangers compétents au sujet des accusations contenues dans cette lettre». Vendredi, une source proche du dossier avait affirmé que la Metropolitan police n'avait jamais enquêté et n'enquêtait pas sur le père de Meghan Markle.

Après six ans aux Etats-Unis, Meghan, le prince Harry - fils cadet du roi Charles III – et leurs deux enfants sont revenus fin août vivre au Royaume-Uni. Le couple avait quitté avec fracas le Royaume-Uni en 2020, sur fond de tensions avec la famille royale, dont ils ne sont plus, depuis, des membres actifs.

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