L'UE rappelle à la Bosnie à l'ordre

Un projet gazier bosnien lié à des proches de Trump inquiète l'UE, qui rappelle à la Bosnie ses obligations. L'initiative pourrait freiner son intégration à l'Union européenne.

ATS Agence télégraphique suisse

L'Union européenne a rappelé à la Bosnie-Herzégovine ses obligations de pays candidat à l'adhésion, selon un document révélé par un média bosnien et consulté jeudi par l'AFP. Le pays a adopté mi-avril une législation permettant la construction d'un gazoduc par une entreprise appartenant à un proche de Donald Trump.

La Bosnie vient de donner son feu vert à la création d'un projet énergétique comprenant la construction d'une interconnexion gazière avec la Croatie et de centrales thermiques pour un montant d'environ 1,5 milliard de dollars (1,3 milliard d'euros), qui doit être mis en oeuvre par la société AAFS Infrastructure and Energy.

Cette société est dirigée par Jesse Binnall, ancien avocat du président américain, et Joseph Flynn, frère du général Michael Flynn. Ce dernier, conseiller à la sécurité nationale lors du premier mandat de Donald Trump, a été embauché en 2025 comme lobbyiste par l'entité serbe de Bosnie, selon des données disponibles sur le site internet du ministère américain de la Justice.

Or la Bosnie-Herzégovine, signataire depuis 2006 du Traité instituant la Communauté de l'énergie, est tenue de respecter des obligations de l'Union européenne sur l'énergie, notamment en matière d'appels d'offres et du respect des règles de la concurrence. Ce que rappelle l'ambassadeur de l'UE en Bosnie Luigi Soreca dans une lettre du 13 avril adressée à la Première ministre bosnienne Borjana Kristo et à d'autres responsables politiques bosniens, et révélée par le site Istraga.ba.

Obstacle au processus d'intégration

«J'invite toutes les autorités compétentes de Bosnie-Herzégovine, lors de l'élaboration et de l'adoption de la législation dans le secteur de l'énergie, à prendre soigneusement en considération les obligations découlant de l'Accord de stabilisation et d'association (une première étape dans le processus d'intégration à l'UE) ainsi que du processus d'intégration européenne», écrit le diplomate européen. Il souligne également «le non-respect persistant par la Bosnie-Herzégovine de ses obligations au titre de ce Traité, ce qui constitue l'un des principaux obstacles au processus d'intégration européenne».

La Bosnie s'est vue accorder en décembre 2022 le statut de pays candidat à l'adhésion à l'UE, mais n'est toujours pas parvenue à lancer les négociations, à défaut de réformes requises par Bruxelles.