Le gouvernement espagnol annonce un plan de 9 milliards d’euros pour la transition énergétique. Rénovations de logements et transports publics quasi-gratuits en sont les piliers, mais une majorité parlementaire reste nécessaire

L'Espagne dévoile un plan de transition énergétique à plus de 9 milliards

L'Espagne dévoile un plan de transition énergétique à plus de 9 milliards

AFP Agence France-Presse

Le gouvernement espagnol a présenté lundi un plan de plus de neuf milliards d'euros pour soutenir la transition énergétique, notamment via des aides à la rénovation des logements et la mise en place d'un abonnement quasi-gratuit pour les transports publics.

«La révolution énergétique ne peut pas privilégier uniquement ceux qui peuvent se permettre de changer de voiture, d'installer des panneaux solaires sur leurs toits ou de rénover leur logement sans aide publique», a plaidé le Premier ministre Pedro Sánchez. «Elle doit bénéficier à tout le monde», a-t-il appuyé lors de la présentation de ce nouveau plan, qui sera co-financé par l'Union européenne.

Majorité parlementaire manquante

L'Espagne est en première ligne du réchauffement climatique, avec des vagues de chaleur de plus en plus longues et fréquentes, dès le printemps, mais aussi des automnes et des hivers plus pluvieux qu'auparavant.

Dans le détail, 4,7 milliards d'euros du «Plan social pour le climat» seront notamment consacrés à la rénovation énergétique de logements et de quartiers, tandis que 4,3 milliards d'euros seront investis dans la mobilité, notamment la mise en place d'un abonnement spécial qui permettra l'utilisation quasi gratuite des transports publics.

L'approbation de ce plan requiert toutefois une majorité au Parlement, ce dont le gouvernement actuel ne dispose pas. «Nous avons besoin du soutien de tous» les groupes parlementaires, y compris de l'opposition de droite et d'extrême droite, a exhorté lundi Pedro Sánchez, les ressources du Fonds social pour le climat européen étant conditionnées à la transposition et au respect de la réglementation européenne.