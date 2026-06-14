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En pleine crise politique
Le président annonce la nomination d'un nouveau Premier ministre

Le président roumain Nicusor Dan a nommé Adrian Vestea Premier ministre ce dimanche14 juin, après le retrait d’Eugen Tomac. Vestea devra former un gouvernement pro-occidental en pleine crise politique.
Publié: 10:06 heures
Adrian Vestea est un ex-ministre pro-occidental.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Le président roumain Nicusor Dan a annoncé dimanche la nomination d'un nouveau Premier ministre, Adrian Vestea, un ex-ministre pro-occidental chargé de former un gouvernement après le retrait de l'eurodéputé Renew Eugen Tomac, initialement désigné pour ce poste.

Le pays, membre de l'Union européenne, est en pleine crise politique après le renversement, début mai, du Premier ministre libéral Ilie Bolojan par une motion de censure de ses anciens alliés sociaux-démocrates et de l'extrême droite.

Le chef de l'Etat, qui a refusé l'entrée de l'extrême droite au gouvernement ainsi que l'organisation d'élections anticipées, tente depuis de trouver une solution alternative. «M. Eugen Tomac a retiré sa candidature ce matin et, dans ces circonstances, je nomme M. Adrian Vestea au poste de Premier ministre», a déclaré Nicusor Dan dans un communiqué.

Eugen Tomac avait affirmé au début du mois qu'il proposerait un «gouvernement technique et non pas politique», mais son projet n'a pas reçu le soutien nécessaire alors que le Parlement est très fragmenté.

Un homme d'expérience

Adrian Vestea, 52 ans, un dirigeant du Parti libéral, a ainsi été chargé de former une nouvelle majorité parlementaire pro-occidentale. «A ce stade (...) il est clair qu'une solution politique est la plus appropriée», a estimé M. Dan, saluant l'expérience de M. Vestea en tant que maire et ministre du Développement dans un précédent gouvernement.

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«Je veux un gouvernement politique qui entreprenne de véritables réformes et maintienne la Roumanie sur une trajectoire pro-occidentale», a déclaré de son côté Adrian Vestea. «J'assume cette responsabilité dans une période de crise politique», a-t-il ajouté, précisant qu'il négociera avec «les partis politiques démocratiques pro-occidentaux du Parlement».

Le chef du parti libéral, Ilie Bolojan, a affirmé dimanche n'avoir pas été informé à l'avance de la nomination de M. Vestea, accusant le président roumain d'"acte hostile» et de «tentative manifeste de diviser» le parti.


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