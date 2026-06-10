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En contact avec un recruteur
Une jeune mannequin allemande disparue en 2015 mentionnée dans les dossiers Epstein

Le nom d'une mannequin allemande disparue en 2015 apparaît dans les dossiers Epstein. Selon «Der Spiegel», elle aurait été en contact avec un recruteur lié au criminel sexuel.
Publié: 21:06 heures
Photo: Patrick McMullan via Getty Image
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ATS Agence télégraphique suisse

Le nom d'une jeune Allemande disparue il y a 11 ans figure dans les dossiers Epstein, rapporte mercredi deux médias allemands dans une enquête pointant les liens de cette mannequin avec un recruteur potentiel du criminel sexuel.

Michele, âgée de 22 ans lors de sa disparition en septembre 2015, aspirait à une carrière de mannequin quand elle a quitté sa famille, qui ne sait à ce jour pas ce qui lui est arrivé.

Selon l'enquête de l'hebdomadaire Spiegel et de la chaîne publique ZDF, la jeune femme a été en contact régulier avec Daniel Siad, un recruteur suédois de mannequins accusé d'avoir travaillé comme rabatteur pour Jeffrey Epstein.

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En janvier, le ministère américain de la Justice a publié plus de trois millions de pages supplémentaires au sujet du financier Jeffrey Epstein. Daniel Siad fait l'objet d'une enquête à Paris, après des plaintes de victimes potentielles.

Il apparaît fréquemment dans les dossiers Epstein, dans des mails où il envoyait à M. Epstein des photos de femmes accompagnées de leurs mensurations, en vantant leur beauté. Selon le Spiegel, Siad aurait envoyé des photos de Michele au financier en février 2014, lui suggérant de lui acheter un billet d'avion et lui assurant: «tu vas l'adorer».

Contactées par le «Spiegel», deux anciennes assistantes de Jeffrey Epstein disent n'avoir jamais vu Michele. Ni Siad ni son avocat n'ont par ailleurs répondu aux requêtes du Spiegel au sujet de Michele. Sa mère est citée dans l'article, disant qu'elle craint le pire pour sa fille. «Je pense qu'elle n'est plus en vie», assure-t-elle. «Que quelque chose lui a été fait». 

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