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Elon Musk veut réussir
SpaceX relance sa méga-fusée Starship après un échec technique

SpaceX d'Elon Musk retente ce vendredi le lancement de sa fusée Starship après un report jeudi pour raisons techniques. Prévu à 17h30 au Texas, le vol testera des améliorations et déploiera 22 satellites.
Publié: il y a 30 minutes
SpaceX doit retenter vendredi le lancement de sa fusée Starship.
Photo: IMAGO/UPI Photo
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AFP Agence France-Presse

SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk, tentera vendredi un nouveau lancement de sa gigantesque fusée Starship, après le report de la tentative de la veille en raison de problèmes techniques. «Compte à rebours pour notre deuxième tentative de lancement», a dit l'entreprise sur X, ajoutant que les conditions météorologiques étaient favorables à 85% lors de la fenêtre d'essai de 90 minutes qui débute à 17h30 heure locale (22h30 GMT).

Le décollage de Starship a été reporté jeudi après de nombreuses interruptions et reprises du compte à rebours. Les enjeux sont importants pour SpaceX, au moment où Elon Musk prépare la retentissante entrée en Bourse de son entreprise aérospatiale, annoncée pour mi-juin.

SpaceX fera voler Starship pour la 12e fois, sept mois après son dernier lancement. Du haut de ses 124 mètres, le modèle actuel est légèrement plus grand que le précédent et l'entreprise a à coeur de démontrer les améliorations apportées à la fusée lors du vol.

Alunissage pour la Nasa

Lors de ce vol, l'étage supérieur de la fusée aura pour mission de déployer une charge utile de 20 satellites factices, ainsi que deux satellites Starlink équipés de caméras, qui tenteront d'analyser l'efficacité du bouclier thermique de l'engin. La mission test doit durer environ 65 minutes après le décollage. Pendant ce laps de temps, l'étage supérieur doit suivre une trajectoire suborbitale avant d'amerrir dans l'océan Indien.

A terme, la fusée Starship doit servir d'alunisseur pour la Nasa. L'agence spatiale américaine compte envoyer des astronautes sur la Lune en 2028, avant la Chine, puissance rivale, qui ambitionne aussi d'y envoyer des hommes, d'ici à 2030. Mais compte tenu des retards pris par le secteur privé, le gouvernement de Donald Trump craint de plus en plus que les Etats-Unis échouent à réaliser cet objectif en premier.

Les dernières missions de Starship se sont déroulées avec succès mais d'autres s'étaient soldées par des explosions spectaculaires, notamment deux au-dessus des Caraïbes, et une après avoir atteint l'espace. En juin dernier, l'étage supérieur avait explosé lors d'un essai au sol.


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