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Des civils attaqués
Une fusillade en Egypte fait huit morts, le tireur a été abattu

Huit personnes ont été tuées lundi à Abanoub, en Egypte, par un homme armé souffrant de troubles mentaux. Le tireur, abattu par la police, avait ouvert le feu sur des civils près d'arrêts de transport.
Publié: il y a 52 minutes
Une ambulance et un véhicule de police devant l'hôpital égyptien d'Hurghada, en Egypte, le 27 mars 2025. (Image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Huit personnes ont été tuées et cinq blessées par balles dans le centre de l'Egypte par un assaillant qui a ensuite été abattu par les forces de l'ordre, le ministère de l'Intérieur évoquant la piste d'un déséquilibré.

Les faits se sont déroulés lundi à Abanoub, près de la ville d'Assiout, à 350 km au sud du Caire. Le tireur a ouvert le feu au hasard depuis une voiture sur des civils rassemblés près d'arrêts de transports publics, a affirmé le ministère dans un communiqué lundi soir.

L'assaillant souffrait de troubles mentaux

L'assaillant, qui avait pris la fuite dans une zone rurale, a ensuite été cerné et tué par les forces de sécurité lors d'une fusillade.

Les premiers éléments de l'enquête ont établi qu'il souffrait de troubles mentaux et avait été soigné dans un hôpital psychiatrique du Caire, mais n'ont pas permis d'établir un éventuel mobile dans l'immédiat, selon la même source.

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