L'Ouganda a fermé ses frontières avec la RDC le 27 mai 2026, face à l'aggravation de l'épidémie d'Ebola. Seuls les humanitaires, équipes médicales et certains transports sont autorisés, avec des conditions strictes.

Face à Ebola, l’Ouganda verrouille sa frontière avec la RDC

Face à Ebola, l’Ouganda verrouille sa frontière avec la RDC

AFP Agence France-Presse

L'Ouganda a temporairement fermé mercredi ses frontières avec la République démocratique du Congo, «face à l'intensification de l'ampleur» de l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola chez son voisin, a annonce un haut responsable du ministère ougandais de la Santé.

La passage frontalier reste ouverts aux seuls membres des équipes de lutte contre la maladie, à l'aide humanitaire, au transport de nourriture ou de fret, et à certains membres des forces de sécurité, sous strictes conditions. Toute personnes arrivant de RDC en Ouganda devra s'isoler 21 jours, a ajouté ce responsable lors d'une conférence de presse.