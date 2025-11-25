Dernière mise à jour: il y a 12 minutes

Publié: il y a 18 minutes

Alerte dans les régions roumaines proches de l'Ukraine: les autorités mettent en garde contre d’éventuels débris de drones susceptibles de tomber du ciel. En Moldavie, un drone kamikaze russe a également été repéré après une brève intrusion dans l’espace aérien.

Survols de drones en Roumanie et en Moldavie, la population priée de s'abriter

Survols de drones en Roumanie et en Moldavie, la population priée de s'abriter

Un drone Shahed, photographié le 7 septembre dans l'espace aérien au-dessus de la capitale ukrainienne Kiev. Photo: keystone-sda.ch

Marian Nadler

Les régions roumaines proches de la frontière ukrainienne sont en état d'alerte. «Des objets pourraient tomber du ciel. Gardez votre calme! Cherchez refuge dans des caves ou des abris de protection civile. A défaut, restez à l’intérieur et éloignez-vous des fenêtres et des murs extérieurs.» Tel est le contenu du message diffusé mardi matin par les autorités roumaines, notamment dans la ville de Galați.

Selon l’agence Mediafax, cette alerte concernait de «possibles petits objets aériens repérés près de la frontière entre la Roumanie et l’Ukraine». Aucun incident n’a toutefois été signalé pour l’heure, poursuit le média.

Des Eurofighter engagés lundi

En Moldavie, une drone kamikaze russe de type Shahed a également été repérée mardi matin. L’appareil n’a traversé l’espace aérien moldave que brièvement avant de poursuivre sa route vers la Roumanie, a indiqué la police des frontières au micro de Radio Chișinău.

Ces derniers jours, les attaques de drones russes se sont multipliées près de la frontière entre la Roumanie et l'Ukraine. Lundi, des radars ont détecté plusieurs objets volants se dirigeant vers la région d’Ismaïl, dans l’est de la Roumanie. Deux Eurofighter de la Luftwaffe allemande ont alors été dépêchés pour surveiller la situation dans les airs.