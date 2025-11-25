DE
FR

«Des objets pourraient tomber»
Survols de drones en Roumanie et en Moldavie, la population priée de s'abriter

Alerte dans les régions roumaines proches de l'Ukraine: les autorités mettent en garde contre d’éventuels débris de drones susceptibles de tomber du ciel. En Moldavie, un drone kamikaze russe a également été repéré après une brève intrusion dans l’espace aérien.
Publié: il y a 18 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 12 minutes
Partager
Écouter
Un drone Shahed, photographié le 7 septembre dans l'espace aérien au-dessus de la capitale ukrainienne Kiev.
Photo: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
Marian Nadler

Les régions roumaines proches de la frontière ukrainienne sont en état d'alerte. «Des objets pourraient tomber du ciel. Gardez votre calme! Cherchez refuge dans des caves ou des abris de protection civile. A défaut, restez à l’intérieur et éloignez-vous des fenêtres et des murs extérieurs.» Tel est le contenu du message diffusé mardi matin par les autorités roumaines, notamment dans la ville de Galați.

Selon l’agence Mediafax, cette alerte concernait de «possibles petits objets aériens repérés près de la frontière entre la Roumanie et l’Ukraine». Aucun incident n’a toutefois été signalé pour l’heure, poursuit le média.

Des Eurofighter engagés lundi

En Moldavie, une drone kamikaze russe de type Shahed a également été repérée mardi matin. L’appareil n’a traversé l’espace aérien moldave que brièvement avant de poursuivre sa route vers la Roumanie, a indiqué la police des frontières au micro de Radio Chișinău.

A lire sur la guerre en Ukraine
Face à Trump, les 5 erreurs que Zelensky va payer cher
S'en remettra-t-il?
Face à Trump, les 5 erreurs que Zelensky va payer cher
Pourquoi la paix en Ukraine va-t-elle être négociée à Genève?
Décryptage
Premières discussions dimanche
Pourquoi la paix en Ukraine va-t-elle être négociée à Genève?

Ces derniers jours, les attaques de drones russes se sont multipliées près de la frontière entre la Roumanie et l'Ukraine. Lundi, des radars ont détecté plusieurs objets volants se dirigeant vers la région d’Ismaïl, dans l’est de la Roumanie. Deux Eurofighter de la Luftwaffe allemande ont alors été dépêchés pour surveiller la situation dans les airs.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus