Donald Trump a affirmé vendredi ne pas avoir abordé les droits de douane avec Xi Jinping lors de leur rencontre à Pékin. Pourtant, ce sujet reste central dans les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine.

Trump assure ne pas avoir parlé des droits de douane avec Xi Jinping

Trump assure ne pas avoir parlé des droits de douane avec Xi Jinping

AFP Agence France-Presse

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il n'avait «pas parlé» des droits de douane avec son homologue chinois Xi Jinping, un sujet pourtant majeur entre les deux premières puissances économiques mondiales. «On n'en a pas parlé. Ils paient des droits de douane, des droits de douane considérables, mais on n'en a pas parlé (...). Le sujet n'a pas été abordé», a affirmé le président américain à des journalistes à bord d'Air Force One, après sa visite en Chine.

Depuis le retour au pouvoir de Donald Trump à Washington, Chine et Etats-Unis se sont livré une âpre guerre commerciale à coups de droits de douane exorbitants et de restrictions multiples. Les deux puissances avaient fini par conclure une trêve devant les répercussions négatives sur leur économie respective, scellée par Donald Trump et Xi Jinping en octobre.

Pas d'accord annoncé

La reconduction de ce cessez-le-feu commercial était l'un des enjeux de leur rencontre à Pékin, jeudi et vendredi. Juste avant, mercredi, les deux principaux négociateurs côté américain (le ministre des Finances Scott Bessent) et chinois (le vice-Premier ministre He Lifeng) avaient échangé en Corée du Sud sur les questions commerciales.

Donald Trump espérait quitter la Chine avec un certain nombre d'accords, par exemple dans le domaine de l'agriculture, ou de promesses d'investissements chinois aux Etats-Unis. Rien de tel n'avait été annoncé ou détaillé vendredi plusieurs heures après son décollage.